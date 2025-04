Soome valitsus plaanib langetada ettevõtete tulumaksu

Ettevõtete ja organisatsioonide kasumilt võetav maks on hetkel 20 protsenti, kirjutas leht.

Pühapäeval hindasid allikad, et valitsus teeb tõenäoliselt ettepaneku vähendada tulumaksu kahe protsendipunkti võrra ehk 18 protsendini, kuid võimalik on ka kolme protsendipunktine langetus 17 protsendini.

Otsus langetatakse valitsuse nn vahevalimistel teisipäeval ja kolmapäeval.

Ettevõtte tulumaksu langetamisega soovib valitsus kiirendada Soome majanduskasvu.

Rahandusministeerium on varem hinnanud, et ettevõtte tulumaksu ühe protsendipunkti võrra vähendamine tooks kaasa umbes 450 miljoni euro suuruse maksutulude vähenemise aastas. Oodatava majanduskasvu mõju tõttu eeldatakse siiski, et tegelik eelarvepuudujääk oleks väiksem.

Valitsus plaanib maksukärbete katteks teha ka maksutõuse ja muid maksualaseid muudatusi, et otsus ei suurendaks riigi laenukoormust. Helsingin Sanomate allikate hinnangul ei tasuks tulumaksu langetada vaid ühe protsendipunkti võrra, kuna see ei oleks piisavalt tugev meede majanduskasvu toetamiseks.

Samas võib kolmeprotsendiline ettevõtte tulumaksu langetus valitsuse hinnangul osutuda liiga kulukaks.

Näiteks on Soome Tööandjate Keskliit teinud ettepaneku vähendada ettevõtte tulumaksu koguni viie protsendipunkti võrra. Liit usub, et tulumaksu vähendamine oleks iseenesest tasuv – majandusaktiivsuse kasv kompenseeriks maksutulude vähenemise täielikult.

Maksu-uuringute Instituudi koostatud uuringuülevaate järgi ei ole see siiski tõenäoline, kuigi madalam tulumaksumäär suurendaks mõnevõrra investeeringuid ja majanduskasvu.

Lisaks ettevõtte tulumaksule plaanib valitsus teha vahevalimistel otsuse ka palgatulu maksustamise leevendamise kohta. Rahandusminister Riikka Purra (Põlissoomlased) teatas sellest kolmapäeval.

Purra sõnul kaalub valitsus samuti ettevõtte tulumaksu leevendamist. Tema hinnangul on Soome 20-protsendiline ettevõtte tulumaksumäär juba suhteliselt konkurentsivõimeline. Kuid kuna Soome on tema sõnul riik, mida iseloomustab madal majanduskasv ning "jäikus ja värskuse puudus", peab rahandusminister võimalikuks ka ettevõtte tulumaksu edasist langetamist.