Esmaspäeval tuleb uue nädala kõige soojem päev

Öö tuleb pilves selgimistega. Sajab hoovihma, mis kohati on tugev ning Kagu-Eestis võib olla ka äikest. Paiguti on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 2 kuni 7 meetrit sekundis, põhjarannikul kirde- ja idatuul kuni 9, iiliti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 5 kuni 10 kraadi.

Ka hommik on pilves selgimistega. Mõnel pool sajab hoovihma ja Kagu-Eestis püsib äikeseoht. Kohati udutab. Puhub muutliku suunaga tuul 2 kuni 7, põhjarannikul kirde- ja idatuul kuni 9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhusoe jääb 5 kuni 12 kraadi vahele.

Päev on muutliku pilvisusega, mõnel pool sajab hoovihma ja rannikul on paiguti udu. Sisemaal puhub muutliku suunaga tuul 2 kui 7 meetrit sekundis, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on 11 kuni 19, rannikul 5 kuni 10 kraadi.