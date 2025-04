OTSE 13.15: erikomisjonis on teemaks kevadine majandusprognoos

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees Urmas Reinsalu (Isamaa) ütles, et rahandusministeeriumi kevadise majandusprognoosi kohaselt oodatakse käesoleval aastal 1,7-protsendilist SKP kasvu 3,3-protsendise kasvu asemel, mida prognoositi möödunud suvel. Seejuures inflatsioon kiireneb võrreldes 2024. aasta suveprognoosiga ühe protsendipunkti võrra.

"Eesti majandus on paraku paigalseisus ning praegune maksu- ja inflatsioonipoliitika ähvardavad muuta nii palgasaajate kui pensionäride sissetulekud aasta lõpuks väiksemaks kui need on praegu," sõnas Reinsalu.

Avalikule istungile on kutsutud rahandusministeeriumi ja riigikontrolli esindajad.

Istung algab kell 13.15 ja seda saab jälgida otseülekandes.