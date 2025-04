Eesti-Vene vahelise kontrolljoone ehituses on jõutud punkti, kus piir saab varem kokkulepitud mahus valmis selle aasta lõpuks.

Samas on muutunud julgeolekuolukord tinginud vajaduse ehitada piiri välja ka kohtadesse, mis esialgu polnud plaanis. Nii on näiteks hetkel rahalise katteta rohelise piiri viimane etapp, mis on valdavalt soistel aladel. Mirjam Mõttus