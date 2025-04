USA rahastab Tallinnas Väike-Ameerika tänava ehitust 1,2 miljoniga

Tallinna linnavalitsus kiitis teisipäeval heaks kaasrahastamise lepingu sõlmimise USA-ga, mille järgi rahastavad ameeriklased Väike-Ameerika tänava rekonstrueerimist 1,2 miljoni euroga.

Väike-Ameerika ja Suur-Ameerika tänava vahele kerkib USA saatkonna uus hoone ning kuivõrd sellega kaob Uue Maailma asumist endise Lastestaadioni näol suur roheala, on kohalikud elanikud nõudnud selle kompenseerimist. Linnavalitsuse korralduse seletuskirjas märgitaksegi, et kuna detailplaneeringu menetluse käigus on kogukonnaliikmed tõstatanud küsimuse senise roheala kadumise kohta saatkonna kinnistul ning rohealade ja muude rekreatsioonialade

vähesuse kohta lähiümbruses, on kokku lepitud, et Ameerika Ühendriigid naabrina panustavad piirkonna arengusse.

ERR on varem kirjutanud, et Tallinna linnavalitsus esitas USA saatkonnale nimekirja plaanitavat saatkonnahoonet ümbritsevatest tänavatest, mille kordategemisel võib linn ameeriklaste abi oodata.

Rahastamise tingimuseks on seatud detailplaneeringu kehtestamise otsuse olemasolu, või kui kehtestamine on vaidlustatud, siis peab olema kohtuotsus detailplaneeringu kehtestamise suhtes olema positiivne. Samuti peab olema lõppenud Väike-Ameerika tänava rekonstrueerimine ehk saatkond maksab oma osa peale tööde lõppemist.

Lisaks tagab lepingu järgi saatkond Suur-Ameerika tänaval kinnistuga külgnevate avalikult kasutatava juurdepääsutee ja üldkasutatava haljastuse valmisehitamise ning vajadusel olemasoleva kõnnitee rekonstrueerimise.

Tallinna abilinnapea Madle Lippus ütles, et saatkonna detailplaneering on kohe valmimas ning peaks linnavalitsusse jõudma tõenäoliselt juba järgmisel nädalal.

Lippus ütles ERR-ile kaks nädalat tagasi, et linnavalitsus kavatseb aprilli lõpus-mai alguses USA uue saatkonnahoone detailplaneeringu vastu võtta ning seejärel selle avalikule arutelule panna. Sügisel on plaanis detailplaneering kehtestada. Detailplaneering algatati Tallinna linnavalitsuse poolt 2022. aasta detsembris.

Väike-Ameerika tänava rekonstrueerimine peaks linna plaanide järgi algama 2027. aastal, saatkonnakompleksi ehitus kas samal või järgmisel aastal. Abilinnapea Pärtel-Peeter Pere ütles teisipäeval, et Väike-Ameerika tänav saab saatkonna läheduses ümber ehitatud kahe-kolme aasta jooksul. USA saatkond rahastab täna lõiku Luha ja Virmalise tänava vahel; tänava mõlemad otsad, Pärnu maantee ja Tehnika tänava suunas, ehitab linn uueks oma raha eest.

Detailplaneeringu järgi kerkib krundile kahe maa-aluse ja kuni üheksa maapealse korrusega peahoone ning seitse väiksemat hoonet, mis asuvad peahoone ümber. Peahoone maksimaalne kõrgus võib olla 45 meetrit, mis tähendab, et hoone tuleb madalam kui superministeeriumi kaks torni.

2016. aastal andis USA valitsus volitused Eesti valitsusele, kes tegi kindlaks uue

saatkonna võimalikud asukohad Tallinnas. Suur-Ameerika ja Väike-Ameerika vahel asuvat maaüksust hindasid ameeriklased kõige kõrgemalt ning see valiti saatkonna asukohaks. 2020. aastal sõlmisid USA ja Eesti valitsus kinnistu ostumüügilepingu.

Krunt kuulus Tallinnale, kes võõrandas selle 2020. aasta suvel riigile.

2023. aasta juunis sõlmiti USA saatkonna ja välisministeeriumi vahel leping, millega USA ostis Tallinnas superministeeriumi hoone taga asuva krundi. Mis hinna eest USA krundi ostis, suursaatkond ei täpsustanud. 2020. aastal hinnati krundi väärtuseks kuus miljonit eurot.