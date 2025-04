Trumpi reiting langes tema presidendiaja madalaimale tasemele

Trumpi tegevuse presidendina kiitis Reutersi/Ipsose viimases küsitluses heaks 42 protsenti vastanutest, kolm nädalat tagasi oli sama näitaja 43 protsenti ja vahetult pärast Trumpi ametisseastumist 20. jaanuaril andis oma heakskiidu tema tegevusele 47 protsenti.

Uuringufirma tõdes, et kuigi toetus Trumpi tegevusele on endiselt kõrgem, kui see oli suurema osa ajast tema eelkäija Joe Bideni presidentuuri jooksul, näitavad Reutersi/Ipsose küsitluse tulemused, et paljud ameeriklased pole tema tegevusega rahul.

Umbes 83 protsenti vastanutest ütles, et USA president peaks alluma föderaalkohtu otsustele isegi siis, kui ta seda ei taha.

57 protsenti ei nõustunud väitega, et USA presidendil on lubatud katkestada ülikoolide rahastamine, kui president ei nõustu nende juhtimisega.

66 protsenti ei leia, et president peaks kontrollima juhtivaid kultuuriasutusi, nagu riiklikud muuseumid ja teatrid.

Küsitlus näitas, et paljudes küsimustes, alates inflatsioonist ja immigratsioonist kuni maksude ja õigusriigi põhimõteteni, on nende ameeriklaste osakaal, kes ei kiida Trumpi tegevust heaks suurem kui nende, kes selle heaks kiidavad.

Immigratsiooni osas, mis on tema tugevaim toetusvaldkond, kiitis 45 protsenti vastanutest Trumpi soorituse heaks, kuid 46 protsenti ameeriklasi nii ei arvanud.

Umbes 59 protsenti vastanutest, sealhulgas kolmandik vabariiklastest, ütles, et Ameerika on maailmaareenil kaotamas oma usaldusväärsust.

Kolmveerand vastanutest ütles, et Trump ei peaks kandideerima kolmandaks ametiajaks – Trump on öelnud, et ta tahaks seda teha, kuigi USA põhiseadus keelab selle. Ka enamik vabariiklastest vastanutest – 53 protsenti – ütles, et Trump ei peaks taotlema kolmandat ametiaega.

Uuring toimus kuue päeva jooksul. Kokku küsitleti 4306 vastajat. Statistiline viga ei ületa 2 protsenti.

Vahepeal näitasid äsja avaldatud Gallupi küsitlustulemused, et heakskiit Trumpi tegevusele tema teise ametiaasta esimeses kvartalis oli 45 protsenti, mis on kõrgem kui tema esimese ametiaja samal perioodil.