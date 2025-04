Terviseamet algatas Järvamaa haigla suhtes riikliku järelevalvemenetluse

Aprillis kajastas "Pealtnägija" Järvamaa haigla töötajate kriitikat, mille kohaselt on olukord haiglas pärast Mandi ametisse asumist muutunud väljakannatamatuks.

Ühelt poolt tõid töötajad välja peaarsti kohatu käitumise kolleegidega, kuid lisaks väitsid nad, et Mand pakkus välja illegaalse skeemi, kuidas minna mööda ületundide eest pooleteistkordse tasu maksmist nõudvast seadusepügalast ning lasi tudengitel enda nimel patsiente ravida.

Terviseameti kommunikatsioonijuht Imre Kaas ütles ERR-ile, et nüüdseks on terviseamet saates Järvamaa haigla kohta esitatud etteheidete kontrollimiseks alustanud riiklikku järelevalvemenetlust.

"Kahjuks menetluse sisu veel täpsemalt kommenteerida ei saa," lisas Kaas.

Rahulolematud endised ja praegused töötajad läkitasid 9. aprillil haigla nõukogule ülevaate kõigist pretensioonidest. Alla kirjutas sellele 17 inimest.

Külvar Mand ütles kahe nädala eest "Pealtnägijale", et tegu on üksikute koondatud ja vallandatud inimeste fabritseeritud kaebustega. Tudengeid on tema sõnul rakendatud Järvamaa haiglas abiarstidena, kuid nad ei toimeta üksi ning ta eitas ka kohatut käitumist naiskolleegidega.

Ületundide tasustamise kohta märkis Mand, et praegu on kõik haiglad fakti ees, kus 1,5-kordse ületunnitasu maksmine ei ole tervishoiu rahastuse puhul enam võimalik ning haigla otsib kompromissi, et võimaldada kõigil tööd teha.