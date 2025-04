Soome valitsus arutab üksikisiku ja ettevõtte tulumaksu alandamist

Soome rahandusminister Riikka Purra avaldas intervjuus ajalehele Helsingin Sanomat lootust, et valitsus suudab lähipäevil vastu võtta märkimisväärse maksulangetuspaketi, mis toetab majanduskasvu ja palgasaajate ostujõudu.

Ka rahandusministeerium on soovitanud valitsusel ettevõtete tulumaksu langetamise esmatähtsana arutelu alla võtta.

Eksperdidki kalduvad sama meelt olema.

"Kui mina saaksin otsustada, langetaksin ettevõtete tulumaksu 15 protsendile, langetaksin ka kõrgematele palkadele kehtivaid makse ja selle kõrval rakendaksin muid, pikema aja jooksul majanduskasvu soodustavaid meetmeid, nagu sisserände jõulist soodustamist ja töötajate väljaõppe parandamist," rääkis Soome Majanduse Uurimisasutuse tegevjuht Aki Kangasharju.

Turu Ülikooli majandusteaduste professor Mika Maliranta täheldas, et ettevõtte tulumaksu langetamine läheb avaliku sektori majanduse jaoks väga kalliks. "Selle tõttu esitati töörühmas kohandatud tulumaksulangetust. Sellist maksulangetust, millest saaks kasu eeskätt need ettevõtted, mis on investeerinud uurimistöösse ja tootearendusse ja ettevõtte tegevusse."

Kokku on valitsust nõustav töörühm teinud 41 ettepanekut majanduse hoogustamiseks, millest kõik teisipäeval ja kolmapäeval arutusele tulevad.

Tööandjate keskliidu juht Hando Sutter sõnas "Aktuaalses kaameras", et tulumaksu langetamine on Soome valitsuse poolt väga julge samm.

"See on julge samm eriti olukorras, kus me teame, et ka Soome eelarve on olnud päris raskes olukorras ja nad on pidanud tegema väga tõsiseid kärpeid nii sotsiaalosas kui ka pensionites, aga võtta ette maksulangetus ja sellega toetada majanduse kasvamist - see on väga selge, et nad on otsustanud midagi ära teha ja majandust toetada," sõnas Sutter.

Sutteri sõnul peaks ka Eesti valitsus mõtlema, kuidas majandus kasvama saada.

"Meie probleem on ju selles, et riigi kulud on juba mõnda aega kasvanud palju kiiremini kui majandus ja tegelikult peame tegema seda, et langetame riigi kulude kasvu kiirust või elavdame majandust. Majandus meil ju kolm aastat ei ole kasvanud, aga päriselus tegelikult peaksime tegema mõlemat. Me peame väga kriitiliselt vaatama otsa riigi kuludele, mis suuresti on inflatsiooniga seotud ehk indekseeritud ja samas peame ka ikka päriselt mõtlema, kuidas me Eesti majanduse korralikult kasvama saame," ütles Sutter.

Sutteri hinnangul on oluline ka silmad lahti hoida, mis naaber- ja lähiriikide valitsused otsustavad, kuna sellest võib mõjutusi saada ühine eksporditurg.