Vance pidas Indias Modiga kaubanduskõnelusi

Donald Trump kehtestas aprilli alguses kaitsetollid baastariifiga 10 protsenti kõigile maailma riikidele. Mitmed riigid said ka lisatolle, näiteks Indiale kavatses USA kehtestada 26-protsendilise imporditolli. Veidi hiljem tegi Trump kannapöörde ja pani lisatollide jõustamise 90 päevaks pausile.

USA peab nüüd riikidega kaubanduskõnelusi ning Vance saabus Indiasse. Teda ootas seal soe vastuvõtt ning Modi büroo teatas pärast kohtumist, et kaks riiki tegid kaubandusleppe läbirääkimiste esimeste etappide jooksul märkimisväärseid edusamme.

USA on India suurim kaubanduspartner, suurriikide kahepoolse kaubavahetuse mahud on tõusnud 190 miljardi dollarini, 2030. aastal võib see küündida aga lausa 500 miljardi dollarini.

India loodab nüüd järeleandmistega vältida kaubandustüli USA-ga, samuti kavatseb India osta rohkem Ameerikas toodetud relvastust.

Indias pole aga järeleandmiste osas üksmeelt, riigi vanim põllumeeste ühendus väljendas vastuseisu Vance'i visiidile ning kutsus rahvast üles korraldama meeleavaldusi.

Samal ajal kogub Washingtoni ja Pekingi vaheline kaubandustüli hoogu ning India võimud üritavad seda enda kasuks pöörata. Kohalikud vaatlejad loodavad, et USA firmad kolivad tootmise Indiasse, vahendas The Times.