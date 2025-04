Starmer ei usu enam, et transnaised on naised

Suurbritannia kõrgeim kohus otsustas hiljuti, et naise õiguslik definitsioon põhineb bioloogilisel sool. Briti peaminister Keir Starmer muutis nüüd seisukohta ja ei usu enam, et transnaised on naised.

"Naine on täiskasvanud naine, ja kohus tegi selle absoluutselt selgeks," ütles endine inimõigusadvokaat Starmer esimeses kommentaaris eelmisel nädalal langetatud märgilise otsuse kohta.

"Ma tõesti tervitan seda otsust, sest minu meelest toob see selguse," ütles Starmer.

Starmer on varem öelnud, et transnaised on naised.

Downing Streeti pressiesindaja ütles vastuseks küsimusele, kas peaminister on ikka veel seda meelt: "Ei, ülemkohtu otsus ütleb selgelt, et kui vaadata võrdõiguslikkuse seadust, siis on naine bioloogiline naine."

Seega on Starmeri seisukoht otsustavalt muutunud.

Ühendkuningriigi kõrgeima kohtu viis kohtunikku otsustasid eelmisel kolmapäeval üksmeelselt , et terminid "naine" ja "sugu" 2010. aasta võrdõiguslikkuse seaduses osutavad bioloogilisele naisele ja bioloogilisele soole.

Võrdõiguslikkuse minister Bridget Phillipson ütles teisipäeval BBC-le, et otsus tähendab, et transsoolised naised peaksid kasutama meestetualetti, kui mingit alternatiivi ei ole.

Kohtuotsusega jõudis lõpule aastaid kestnud vaidlus Šoti valitsuse ja kampaaniagrupi For Women Scotland (FWS) vahel, mis esitas ülemkohtule apellatsiooni, kui oli kaotanud Šoti kohtutes vaidlused segase seaduse üle, mille eesmärk on palgata avaliku sektori ametitesse rohkem naisi.

Kohtuotsust tervitasid sookriitilised aktivistid, nagu kirjanik JK Rowling, kuid transkogukonnas tekitas see muret ning nädalavahetusel kogunesid Londonis ja Edinburghis transõiguste kaitseks meelt avaldama tuhanded inimesed.