Vene võimud evakueerisid arsenaliplahvatuse tõttu 19 asulat

Oluline Ukraina sõjas kolmapäeval, 23. aprillil kell 9.40:

- Vladimiri oblasti arsenaliplahvatuste tõttu 19 asulat;

- Vene droonirünnakus Dnipropetrovski oblastis hukkus üheksa bussisõitjat;

- Venemaa korraldas ulatusliku droonirünnaku Harkivile;

- Zaporižžja pommitamisel hukkus üks inimene ja 38 sai viga;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1210 sõdurit.

Vladimiri oblasti arsenaliplahvatuste tõttu 19 asulat

Venemaa võimud evakueerisid Vladimir oblastis asuvas laskemoonalaos teisipäeval toimunud plahvatuste tõttu sõjaväeosa ning paarikümne ümbruskonna asula elanikud. Ametlike andmete kohaselt sai neli inimest plahvatustes vigastada.

"Vladimiri oblasti Kiržatši rajoonis evakueeritakse seitset asulat: Barsovo, Mirnõi, Gribanovo, Hrapki, Peršino, Dubki küla ja asula," teatas Venemaa eriolukordade ministeerium teisipäeva õhtul.

Hiljem teatas Vladimiri oblasti kuberner Aleksandr Avdejev, et plahvatuste tõttu otsustati evakueerida lähikonnas asunud sõjaväeosa, seitsme asula ja 12 suvilaküla elanikud.

Viies koolis ja kahes kogukonnakeskuses loodi ajutised majutuskeskused. Rajoonivalitsus tellis kodanike äratoomiseks bussid.

"Umbes 450 inimest on evakueeritud ajutistesse majutuspunktidesse. Inimestele on antud kõik vajalik. Enamik neist veedab öö ajutistes majutuspunktides, kuid osa on juba sugulaste hoole all. Kodanike ja nende vara turvalisuse tagamiseks tehakse kõik vajalik, et homme saaksid kõik turvaliselt oma kodudesse naasta," kirjutas oblastijuht sotsiaalmeedias.

Varem teatati, et Vladimiri oblasti Kiržatši rajoonis kuulutati välja eriolukord laskemoona detoneerimise tõttu.

"Õnneks intsidendis keegi ei surnud, kuid neli inimest said vigastada. Kaks hospitaliseeritud on Kiržatši rajoonihaiglas. Nende seisundit hinnatakse rahuldavaks. Kolmas ohver viidi Aleksandrovskaja rajoonihaiglasse. Tema seisundit kirjeldatakse mõõdukana. Neljandat ohvrit uurisid arstid ja ta saab ambulatoorset ravi," kirjutas Avdejev oma Telegrami kanalil.

Venemaa kaitseministeerium teatas varem, et plahvatus Vladimiri oblastis asuva sõjaväeosa laskemoonalaos toimus esialgsetel andmetel lõhkematerjalidega töötamisel ohutusnõuete rikkumise tõttu, kuid inimohvreid plahvatused kaasa ei toonud.

Venemaa kaitseministeerium moodustas juhtunu asjaolude väljaselgitamiseks komisjoni, mida pandi juhtima Vene kaitseministri asetäitja, kindralpolkovnik Bulõga. Pärast uurimist võetakse süüdlased vastutusele, teatab mininisteerium.

Tulekahju kustutavad sõjaväeosa ja eriolukordade ministeeriumi tavapärased tuletõrjeüksused.

One of Russia's main artillery ammunition and missile storage areas, the 51st GRAU in the Vladimir region not far from Moscow, is combusting. pic.twitter.com/zp8mSHPMmg — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) April 22, 2025

Ukraina allikate teatel oli tegemist Venemaa ühe suurima laskemoonalaoga, kus võis paikneda vähemalt 100 000 tonni erinevat laskemoona. Avalike allikate andmeil hoiti seal Ukraina sõja kasutatavad 122- ja 152-millimeetriseid mürske, aga ka rakette süsteemidele Grad ja Smerch.

Sotsiaalmeedias levib teateid selle kohta, kuidas arsenalist välja lennanud mürsud on plahvatanud ka mitme kilomeetri kaugusel sündmuskohast.

Väljaande OSINTechnical kirjutas, et arsenaliplahvatuse suitsupilv oli õhtul nähtav ka kosmosest, ulatudes allatuult vähemalt 130 kilomeetri kaugusele.

The smoke plume from Russia's exploding 51st GRAU Arsenal was visible from space this evening, stretching over 80 miles (130 km) downwind. pic.twitter.com/JDKyF3jQN5 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 23, 2025

Arsenal asub Ukrainast ligi 530 kilomeetri kaugusel.

Vene droonirünnakus Dnipropetrovski oblastis hukkus üheksa bussisõitjat

Venemaa droonirünnakus Dnipropetrovski oblastis Marhanetsi linnas hukkus kolmapäeva hommikul vähemalt üheksa ja sai vigastada 30 inimest, teatas oblasti kuberner Serhi Lõssak.

Vene droon tabas kohaliku ettevõtte töötajaid vedanud bussi, ütles Lysak. Kahjude ja inimohvrite täielik ulatus ei ole veel selge.

Dnipropetrovski oblasti lõunaosas asuv Marhanets asub hävitatud Kahhovka veehoidla ja Zaporižžja oblasti Venemaa poolt okupeeritud alade lähedal. Enne sõda elas seal 45 000 inimest.

Venemaa on intensiivistanud oma rünnakuid Ukraina linnade ja alevike vastu, hoolimata sellest, Kiiev pakkus välja 30-päevase vaherahu tsiviilinfrastruktuuri vastu suunatud rünnakutele.

Vene väed korraldasid teisipäeval rünnakuid mitme linna, sealhulgas Krõvõi Rihi, Hersoni, Odessa ja Harkivi vastu, põhjustades kümnete inimeste vigasaamise.

Venemaa korraldas ulatusliku droonirünnaku Harkivile

Ukraina Harkivi linna tabas ööl vastu kolmapäeva Vene relvajõudude massiline droonirünnak.

Harkivi linnapea Ihor Terehhov teatas kuuest Vene drooni tabamusest kella ühe ja kahe vahel, kõik Novobavarski rajoonis. "Piirkonnas lõõmab ulatuslik tulekahju. Harkivi öise rünnaku muud tagajärjed on selgitamisel," kirjutas ta sotsiaalmeediakanalis Telegram.

Õhuhäire anti ka Sumõ, Donetski, Dnipropetrovski ja Zaporižžja oblastis.

Varem teatati Vene droonide rünnakust Odessale ja Poltaavale. Mõlemas linnas kärgatasid valjud plahvatused.

Odessa eeslinnas puhkesid tulekahjud tsiviiltaristobjektide territooriumil ja rünnaku tagajärjel sai viga vähemalt kaks inimest. Poltaavas tabasid droonid kohalike võimude sõnul tsiviilobjektide läheduses asuvaid ettevõtteid ja tühermaad.

Vene õhurünnakus purustatud elumaja Harkivis. Autor/allikas: SCANPOIX / ZUMAPRESS.com / ANDREAS STROH

Zaporižžja pommitamisel hukkus üks inimene ja 38 sai viga

Venemaa teisipäevases õhurünnakus Zaporižžjale hukkus üks ja sai vigastada 38 inimest, sealhulgas kolm last, teatas Zaporižžja oblasti kuberner Ivan Fedorov.

"Üks inimene sai surma ja 38 haavata. Vaenlase rünnaku ohvrite arv suurenes. Haavatute seas on viis last. Kõik nad viidi haiglasse. Arstid hindavad nende seisundit mõõdukalt raskeks," kirjutas ta Telegramis.

Surma sai 69-aastane naine.

Venemaa ründas linna kella 11.40 paiku kahe liugpommiga, millest üks tabas Zaporižžja elamurajoonis asuvat taristut ja teine ​​mitmekorruselist elamut, ütles Fedorov.

Kannatada said mitmed üheksakorruselised elumajad ja üks õppeasutus, süttis mitu autot.

Õhuhäire kaikus Zaporižžja oblastis kohaliku aja järgi kell 10.28.

Zaporižžja, kus enne Venemaa täiemahulist sissetungi 2022. aastal elas umbes 710 000 elanikku, on sageli Vene vägede sihtmärgiks.

Zaporižžja oblastis asub ka Euroopa suurim tuumaelektrijaam, mis on olnud Venemaa okupatsiooni all alates 2022. aastast.

Venemaa löögid Ukraina linnade vastu toimusid ajal, mil Kiiev pakkus 30-päevast pausi tsiviilpiirkondade vastu suunatud rünnakutele. Moskva andis märku, et võtab ettepaneku kaalumisele, kuid jätkas oma rünnakuid.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1210 sõdurit

Ukraina relvajõudude kolmapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 944 270 (võrdlus eelmise päevaga +1210);

- tankid 10 691 (+8);

- jalaväe lahingumasinad 22 307 (+11);

- suurtükisüsteemid 26 774 (+85);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1368 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1141 (+1);

- lennukid 370 (+0);

- kopterid 335 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 33 526 (+138);

- tiibraketid 3148 (+0);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 45 621 (+163);

- eritehnika 3860 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.