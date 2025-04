Lux Express toob Tallinna–Tartu liinile kahekordsed bussid

Lux Express toob mai lõpust Tallinna-Tartu liinile kahekordsed bussid ning uuenduse tulemusel lisandub liinile iga päev 500 täiendavat istekohta. Investeeringu maksumus on kuus miljonit eurot.

Spetsiaalselt Eesti jaoks kohandatud 63 istekohaga Neoplan Skyliner bussid alustavad reisijate teenindamist 26. mail, teatas ettevõte.

Kõik üheksa uut bussi sõidavad ainult Tallinna-Tartu liinil ja väljuvad täistundidel – Tartust alates kell 6 ja Tallinnast kell 7 hommikul. Bussid teevad päeva jooksul mõlemas suunas kokku üle 30 reisi.

"Reisijate arv on kasvanud ja tipptundidel on ette tulnud olukordi, kus kõik piletid on välja müüdud. 500 täiendavat istekohta päevas peaksid ära lahendama üha teravama probleemi, kus populaarsematel aegadel jäävad inimesed ilma bussipiletita või peavad taluma ülekoormatud rongides tundide kaupa püsti seismist," ütles Lux Expressi juhatuse liige Ingmar Roos.

Tänavu esimese kolme kuuga vedasid Lux Expressi bussid Tallinna ja Tartu vahel ligi 170 000 reisijat, mis on üle 10 000 reisija rohkem kui samal perioodil eelmisel aastal. Kui varasem kasv oli paljuski seotud raudteel toimunud remonttöödega, siis tänavu on nõudlus püsinud ka ilma väliste mõjuteguriteta, tõdes ettevõte.