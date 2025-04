Tallinna võimuliit andis linna kõrgeima autasu suurrahastajale

Alates 2021. aastast on Hinrikus, kelle varanduse väärtust hindab äriajakiri Forbes 1,2 miljardile dollarile, toetanud sotsiaaldemokraate 35 000 euroga, Eesti 200 samal ajal 73 021 euroga, Reformierakonda mullu maist 45 000 euroga ning neljas koalitsioonipartner Isamaa sai temalt viimati neli aastat tagasi 3021 eurot, kirjutab Postimees.

Ettepanek anda rahaülekandeteenuse Wise kaasasutajale ja ühele omanikule Hinrikusele Tallinna linna kõrgeim autasu tehti abilinnapea Madle Lippuse (SDE) sõnul, tuginedes tema sisulisele ja pikaajalisele panusele linna arengusse.

Linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE) seletas Postimehele, et need põhjused, miks ta tegi ettepaneku anda vapimärk just Hinrikusele, jagunevad laias laastus kolmeks: Tallinna tuntuse suurendamine innovaatilise maailmalinnana eeskätt Wise'i asutajana, aga ka muude ettevõtlusprojektide kaudu; tema tugev sotsiaalne närv, mis väljendub erinevate sotsiaalsete ettevõtete ja ühiskondlike algatuste toetuses; kolmandaks, tema panus euroopaliku linnaruumi arendamisse, kus Hinrikus loob investorina avalikku hüvet kvaliteetsesse linnaruumi investeerides.

Tallinna volikogu aseesimees Monika Haukanõmm (KE) sõnas, et seekordne vapi- ja teenetemärkide määramine tekitab omajagu küsimusi, muu hulgas seetõttu, et vapimärk on olnud sisuliselt tunnustus elutöö eest, ent praegu on sotside juhtimisel loodud pretsedent, kus selle saab suhteliselt noor inimene, kelle puhul ei saa öelda, et ta on pikaajaliselt panustanud.