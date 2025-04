Koalitsioonikõnelused on jõudnud otsustavasse faasi, kus mitu erimeelsust vajab lahendamist. Kui palju raha puudu on? Milline on riigi rahakoti seis? Kui suured riskid ähvardavad majandust seoses globaalse ebakindlusega? ETV "Esimeses stuudios" annab täna vastuseid rahandusminister Jürgen Ligi.