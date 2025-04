Lennuakadeemias viibis tudengite lennupraktika

Lennuakadeemiast selgitati, et neil on olnud aastaid ainult üks lennupraktika partner ning et Eestis ei ole peale lennuakadeemia ja nende senise partneri ühtki teist organisatsiooni, kellel oleks ametipiloodi koolitamise õigust.

Kuna lähiajal on leping lennupraktikat läbiviiva ettevõttega lõppemas, korraldas akadeemia kevadel 2024 ja ka jaanuaris 2025 hanke, kuid senine partner pakkumist ei teinud ja kool ei leidnudki nõuetele vastavat teenusepakkujat.

Ainult ühest võimalikust pakkujast sõltumine seab omad piirangud ja toob kaasa teatavad riskid. Kool on kaalunud alternatiivina üliõpilaste lennupraktika korraldamist välisriigis, kuid kuna ainus õiguslik võimalus seda teha on tervikkursusena, siis kaasnevad sellega suured riskid ning kulud.

Kool rõhutas, et teenuse hankega realiseeruski olukord, kus ainuke sertifitseeritud pakkuja hankes pakkumist ei teinud.

Kuna teenusehangete teel ei õnnestunud lennupraktika partnerit leida, otsustas kool ise praktika korraldada ja selleks otstarbeks õppelennukid soetada, kuid lõpuks tühistas enda väljakuulutatud hanke.

"Ostetavate lennukite tarneaeg on pikk ja hinnad muutuvad. Lootsime, et ostuhanke võimalikult kiire läbiviimine aitab meil võimalikult kiiresti lennupraktikaga alustada ja ka lennukeid soodsamalt hankida, kuid kahjuks peame nentima, et ostuhange polnud piisavalt hästi ette valmistatud. Otsustasime hanke tühistada võimalike pikemaajaliste vaidluste ärahoidmiseks, mis mõjutaksid lennupraktika läbiviimise võimalusi ja viivitaksid praeguste õpilaste lennupraktika algust veelgi. Oleme vastavaid hankeid läbi viimas esimest korda ja kindlasti õpime ka ise selle protsessi käigus," öeldi koolist.

Lahendusena viis akadeemia seejärel läbi õppelennuki rendihanke, et kolmanda aasta kursuse tudengite lennupraktika ei viibiks enam kauem. Rendihange õnnestus ning kolmanda kursuse üliõpilased alustavadki lennupraktikaga sellel kevadel, teatati koolist.

Praegu on käimas järgmine lennukirendi hange lennukile, millega alustatakse teise kursuse üliõpilaste lennupraktikat.

Akadeemia kinnitas, et sel aastal lõpetavad ehk neljanda aasta tudengid on enda lennupraktika läbinud.

Järgmiste õhusõiduki juhtimise eriala üliõpilaste lennupraktika ühemootorilisel lennukil algab maikuus ning seda korraldab juba lennuakadeemia ise. Lennupraktika korralduse muudatus puudutab seega üliõpilasi, kes lõpetavad 2026. aastal ja sealt edasi.

Akadeemia plaanib endiselt õppelennukeid osta.

"Läbiviidud hanked ja nende tulemusel nõuetele vastava partneri puudumine kinnitasid meile, et valitud tee kasutada renditud õhusõidukeid kombinatsioonis ostetud õhusõidukitega on piloodikoolituse läbiviimiseks tulevikus kõige optimaalsem," märgiti akadeemiast.

Akadeemiast rõhutati, et Eestis puudub erasektori ettevõtete vahel toimiv turupõhine konkurents ametpilootide väljaõppeks vajaliku lennupraktika pakkumisel ehk sobivalt sertifitseeritud pakkujaid on ainult üks.