Neljapäeval tuleb udune ilm

Neljapäeval on Eestis oodata udust ja vähese vihmasajuga ilma. Mõnel pool sajab hommikul ka hoovihma.

Öösel on taevas peamiselt pilves ning mitmel pool sajab vähest vihma. On udu ning puhub läänekaare tuul 2 kuni 8, pärast keskööd põhjakaare tuul 4 kuni 9, rannikul iiliti 13 meetrit sekundis. Sooja on 2 kuni 8 kraadi.

Ka hommik püsib enamasti pilves ja kohati sajab hoovihma. Põhjakaare tuul puhub 3 kuni 8, rannikul iiliti 13 meetrit sekundis. Õhusoe jääb vahemikku 3 kuni 8 kraadi.

Päeval loode poolt alates pilvisus hõreneb. Sajab vähest vihma ja ennelõunal on veel paiguti udu. Puhub mõõdukas põhjakaare tuul, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 5 kuni 11 kraadi.

Reede öö tuleb sajuta, päev kohatiste vihma- ja lörtsihoogudega ning öine õhutemperatuur võib langeda kergesse miinusesse, päeval on 4 kuni 8, Lõuna-Eestis kuni 10 kraadi.

Laupäevane õhutemperatuur püsib sarnane reedega - öösel keskmiselt -1, päeval +6 kraadi ja mitmel pool sajab lörtsi.

Pühapäev tuleb vahelduseks sajuta, öised kraadid kõiguvad -3 ja +3 vahel, päeval on sooja 5 kuni 10 kraadi.

Esmaspäeval õhusoe tõuseb ja võib taas veidi vihma sadada.

Nädala teine pool tuleb seega üpris jahe, aga lootust on, et uus nädal toob soojemad kevadilmad taas tagasi.