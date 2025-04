USA pakub Iraanile kompromissiks tsiviiltuumaprogrammi

USA üritab lahendada aastakümneid kestnud vaidlust Teherani tuumaprogrammi üle. USA president Donald Trumpi on korduvalt ähvardanud diplomaatia ebaõnnestumise korral sõjategevusega.

Rubio käis nüüd meediafirma The Free Press taskuhäälingusaates välja ettepaneku, mille eesmärk on takistada Iraanil tuumarelvi välja töötamast.

"Kui Iraan soovib tsiviilotstarbelist tuumaprogrammi, võib neil see olla, nagu paljudel teistel riikidel," ütles Rubio. Ta lisas, et Iraan peab siis ostma tuumakütust.

Iraan võib siis jätkata tuumareaktorite kallal töötamist, kuid peab loobuma uraani rikastamisest.

Lääneriigid, sealhulgas USA, on juba ammu süüdistanud Iraani tuumarelva omandamise katses. Teheran on aga seda järjekindlalt eitanud, väites, et tema tuumaprogramm on rahumeelne ning tsiviilotstarbeline.

Alates 2019. aastast on Iraan aga ületanud uraani rikastamise kokkulepitud mahu piire.

Iraan ja USA jätkavad nüüd tuumakõnelusi ning laupäeval peaks toimuma kõneluste järgmine voor. Enamik eksperte leiab, et USA-l on oma viimast ettepanekut raske maha müüa, kuna see muudaks Iraani sõltuvaks välismaisest tuumakütusest. Kui aga Teheran lükkab USA ettepaneku tagasi, kasvab läänes mure, et Iraan üritab välja töötada tuumarelva, vahendas The Wall Street Journal.