Euroopa Komisjon lisas Huaweiga seotud lobirühmad musta nimekirja

"Komisjon ei kohtu ühegi lobirühma ja kaubandusühendusega, mis esindab Huawei huve või räägib selle nimel," ütles komisjoni pressiesindaja veebiväljaandele Politico.

Belgia võimud korraldasid märtsis haarangu 21 aadressile seoses uurimisega, mis käsitleb väidetavat Euroopa Parlamendis toimuvat korruptsiooni, mis toob kasu Huaweile. Võimud on esitanud süüdistuse vähemalt kaheksale inimesele, sealhulgas ühele Huawei Euroopa haru tippjuhile.

Euroopa Liidu läbipaistvusregistri kohaselt on Huawei 22 ühenduse liige. Läbipaistvusregister on andmebaas, kuhu on kantud organisatsioonid, kelle eesmärk on mõjutada EL-i institutsioonide õigusloomet või poliitikat. Registrist on näha, millistel eesmärkidel üks või teine huvirühm tegutseb.

Mitmed organisatsioonid ütlesid juba märtsi lõpus veebiväljaandele Politico, et jälgivad olukorda tähelepanelikult.

Huawei ei vastanud kohe Politico kommentaaritaotlustele. Varem teatas Huawei, et firmal on korruptsiooni suhtes nulltolerants ning ettevõte on täielikult pühendunud kõikide seaduste ja määruste järgimisele.