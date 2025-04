Video: Tallinna lennujaama turvakontrollis plahvatas reisija kohvris akupank

G4S-i julgestuskontrolli töötajad reageerisid viivitamatult ja kustutasid tulekahju ning keegi vigastada ei saanud.

Lennujaama teatel oli tegemist õnneliku õnnetusega, sest akupank plahvatas enne lennukisse jõudmist, mitte lennu ajal.

"See on hea näide sellest, miks akupankasid ei tohi pakkida registreeritud pagasisse – mõelgem, kui selline plahvatus toimuks lennu ajal lennuki pagasiruumis, kus ei ole kedagi, kes tulekahjule kiirelt reageerida jõuaks," märkis lennujaam.

Watch how a power bank exploded in a passenger's luggage at #TallinnAirport! Luckily nobody was injured. That's why these devices must NEVER go in checked baggage - imagine if this happened mid-flight in the cargo hold! #AirportSafety #TravelTips @IATA @flightradar24 pic.twitter.com/JpIG6Z0Nyg