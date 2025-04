Naiste brutotunnitasu oli mullu 13,2 protsenti väiksem kui meestel

Meeste keskmine brutokuupalk oli kolmesaja euro võrra suurem. Sooline palgalõhe on aga viimase kümne aastaga vähenenud, kümme aastat tagasi oli see 23 protsenti. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi soolise võrdsuse nõunik Eva Liina Kliiman ütles Indrek Kiislerile, et sellise vähenemise taga on eelkõige struktuursed muutused majanduses.