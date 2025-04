Ühes hiljutises arvamusloos kõlasid väited, et ettevõtjast on saamas riigivaenlane ja riigi juhtimine on kujunenud ametnike privileegiks. Kuidas siis anda riik tagasi kodanikele ja nende poolt valitud poliitikutele? Millal meie majandus õide puhkeb ja kui suuri vilju maksab oodata. Vastuseid annab ETV "Esimeses stuudios" ettevõtja Heiti Hääl.