Reedene ilm toob vihma ja lörtsi

Eesti kohal oli täna madalrõhulohk, mis itta eemaldus ja üle mere lähenev kõrgrõhuala võttis loode poolt alates ka meil pilvi vähemaks.

Eelolev öö tuleb Eestis selge, kohati vahelduva pilvisusega. Öö hakul sajab Kagu-Eestis vihma. Puhub põhjakaare tuul 3-9, saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni +3 kraadini.

Hommik on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati võib veidi vihma või lörtsi sadada. Puhub loode- ja põhjatuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +5 kraadini.

Päev on vahelduva pilvisusega. Kohati on vihma- ja sekka lörtsihooge. Puhub põhja- ja loodetuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja tuleb 4 kuni 9 kraadi.

Laupäeva öösel sajab kohati nii vihma, lörtsi kui lund, päev on mitmel pool lörtsihoogudega. Öine õhutemperatuur on -2 kuni +3 kraadini, päev toob sooja 3 kuni 8 kraadi.

Pühapäev on sajuta, öösel on sisealadel külma 1 kuni 4 kraadini, rannikul on samal ajal sooja kuni 3 kraadi, päevane õhutemperatuur on 4 kuni 10 kraadini.

Uus nädal toob ilmamuutuse. Esmaspäeva öö on veel kohati miinuskraadidega, päeval õhk soojeneb kiiresti, kohati sajab vihma. Teisipäeval liiguvad üle maa tihedamad vihmapilved ja päevamaksimumid seetõttu kannatavad veidi.