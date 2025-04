Oluline Ukraina sõjas reedel, 25. aprillil kell 12.01:

- Zelenski: Venemaa kasutas rünnakus Kiievile Põhja-Korea raketti;

- Venemaa ründas droonidega Harkivit;

Venemaa jätkab Ukraina pommitamist ja tappis Pavlohradis kolm inimest

Vene relvajõud ründasid reede hommikul Pavlohradi linna droonidega, tappes kolm inimest, sealhulgas ühe lapse. Vigastada sai vähemalt 14 inimest, vahendas The Kyiv Independent.

Zelenski: Venemaa kasutas rünnakus Kiievile Põhja-Korea raketti

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles neljapäeval, et Venemaa kasutas esialgsetel andmetel Põhja-Korea ballistilist raketti ohvriterohkes Kiievi rünnakus, milles hukkus 12 ja sai haavata kümneid inimesi.

"Esialgsetel andmetel kasutasid venelased Põhja-Koreas toodetud ballistilist raketti. Meie eriteenistused kontrollivad kõiki üksikasju," teatas Zelenski sotsiaalmeedias.

President märkis, et kui leiab kinnitust teave raketi Põhja-Korea päritolu kohta, siis on see täiendavaks tõendiks Moskva ja Pyongyangi liidu kriminaalsest olemusest.

"Nad tapavad ja piinavad koos inimesi, see on nende koostöö ainus tähendus. Venemaa kasutab pidevalt selliseid relvi. Vastutasuks sai Pyongyang võimaluse muuta oma relvad reaalsetes sõjaoludes surmavamaks," märkis Zelenski.

Venemaa ründas droonidega Harkivit

Venemaa ründas ööl vastu reedet droonidega Harkivit. Linnas oli kuulda plahvatusi, puhkesid tulekahjud, võimud kutsusid elanikke varjuma, vahendas Ukrainska Pravda.

Vene relvajõud kasutavad Ukraina sõjas Iraani päritolu droone Shahed-136.

Trump: Venemaa ja Ukraina peavad istuma läbirääkimistelaua taha

USA president Donald Trump avaldas neljapäeval arvamust, et nii Venemaa kui ka Ukraina tahavad rahu, kuid selle saavutamiseks peavad nad istuma läbirääkimistelaua taha.

Trump tegi vastavasisulise avalduse Valges Majas kohtumisel Norra peaministri Jonas Gahr Størega.

"Oleme kindlalt veendunud, et nad mõlemad tahavad rahu, kuid nad peavad laua taha jõudma," ütles Trump.

"Ma arvan, et me saavutame rahu. Mõistsin, kui palju inimesi sureb, see on kõige olulisem element. Loodan, et jõuame sinna," rääkis Trump.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1170 sõdurit

Ukraina relvajõudude reedel esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 946 500 (võrdlus eelmise päevaga +1170);

- tankid 10 703 (+9);

- jalaväe lahingumasinad 22 315 (+3);

- suurtükisüsteemid 26 895 (+72);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1372 (+3);

- õhutõrjesüsteemid 1144 (+3);

- lennukid 370 (+0);

- kopterid 335 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 33 779 (+119);

- tiibraketid 3196 (+48);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 45 906 (+151);

- eritehnika 3860 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.