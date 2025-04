Tsahkna palus Kallasel kutsuda EL-i välisministrid erakorralisele kohtumisele

"Viimastel päevadel on arutelud rahu üle Ukrainas muutunud üha intensiivsemaks. Venemaa agressiooni lõpptulemus mõjutab aga otseselt Euroopa julgeoleku alustalasid ja seetõttu on viimane aeg tuua selleteemalised arutelud ametlikult EL-i laua taha," ütles Tsahkna oma üleskutses EL-i välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale Kallasele.

"Eesti on korduvalt öelnud – ei midagi Euroopast ilma Euroopata. Sellest lähtuvalt tuleks kiiremas korras kokku kutsuda erakorraline ELi välisministrite kohtumine," rõhutas Tsahkna pressiteate vahendusel.

The past few days have seen significant discussions on fundamental aspects of European security.



It is high time to bring those issues to the official EU table, because "nothing about Europe without Europe".



That's why I've suggested to @kajakallas to convene the #FAC.

