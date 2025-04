Laupäeval on oodata mitmel pool lörtsihooge

Öö vastu laupäeva tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati on vihma-, lörtsi- ja ka lumehooge ning puhub valdavalt loode- ja läänetuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 kuni +3 kraadi.

Ka hommik on vähese ja vahelduva pilvisusega ning kohatised lörtsi-, vihma- ja lumehood jätkuvad. Puhub mõõdukas loode- ja läänetuul ning õhutemperatuur on 0 kuni +4 kraadi.

Päev on muutliku pilvisusega ja mitmel pool on veel lörtsihooge. Puhub loode- ja lääne-, pärastlõunal loode- ja põhjatuul 4 kuni 10, iiliti 15 meetrit sekundis. Sooja on 4 kuni 9, sajuhoogude all 2 kuni 3 kraadi.

Pühapäev tuleb sajuta. Öösel on -1 kuni -4, rannikul kuni +3 kraadi, päeval 4 kuni 10 kraadi.

Esmaspäev toob mõnele poole hooti vihma ja õhusoe tõuseb – öösel on keskmiselt 2, päeval 14 kraadi, rannikul jahedam.

Teisipäeval saabub Soome lahelt meile vihmasadu, mis laieneb üle Eesti, ja sadu lakkab õhtuks. Öine õhutemperatuur tõuseb, päeva keskmine jääb 12 kraadi juurde.

Kolmapäeva öösel õhk taas jaheneb, samas päevane õhusoe kerkib kuni 13 kraadini. Ja mitmele poole on taas oodata hoovihmasid.