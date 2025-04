Trump kohtus Roomas enne paavsti matuseid Zelenskiga

USA president Donald Trump ja Ukraina president Volodõmõr Zelenski kohtusid enne paavst Franciscuse matusetalitust Roomas, USA teatel oli kohtumine väga tulemuslik. President Trump oli enne seda Rooma jõudes teatanud, et Venemaa ja Ukraina on relvarahuleppele väga lähedal.

Oluline Ukraina sõjas laupäeval, 26. aprillil kell 12.00:

- Zelenski kohtus Roomas Trumpiga;

- Trump: Venemaa ja Ukraina on väga lähedal relvarahuleppele;

- Bloomberg: Ukraina on pärast USA abi lõppemist häkkeritele kerge saak;

- Venemaa teatas 45 Ukraina drooni allatulistamisest.

- Zelenski kohtus matuste eel Trumpiga

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski kõneisik märkis, et president Zelenski kohtus Roomas USA president Donald Trumpiga.

Presidendid trehvasid lühiajaliselt, teatas kõneisik.

USA Valge Maja andis aga teada, et kahe riigipea kohtumine oli olnud väga tulemuslik.

"President Trump ja president Zelenski kohtusid täna eraviisiliselt, nende jutuajamine oli väga tulemuslik," ütles Valge Maja kommunikatsioonidirektor Steven Cheung.

USA president Donald Trump saabus reedel, 25. aprillil, Itaalia pealinna Rooma, et osaleda paavst Franciscuse matustel. Autor/allikas: SCANPICS/Reuters/Nathan Howard

Trump Roomas: Venemaa ja Ukraina on väga lähedal relvarahuleppele

USA president Donald Trump saabus reedel Itaalia pealinna Rooma, et osaleda paavst Franciscuse matustel. Matustele saabunud riigipea märkis, et Venemaa ja Ukraina on relvarahuleppele väga lähedal.

Riigipea kutsus mõlemat poolt kohtuma ja relvarahuleppe ka päriselt lõpule viima.

""Hea päev kõnelustel ja kohtumistel Venemaa ja Ukrainaga. Nad on väga lähedal kokkuleppele. Kaks poolt peaksid nüüd kohtuma, väga kõrgel tasemel, ja selle lõpule viima," postitas Trump oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social peatselt pärast Itaalia pealinna saabumist.

Trump kommenteeris olukorda vaid mõned tunnid pärast seda, kui tema erisaadik Steve Witkoff ja Venemaa president Vladimir Putin olid osalenud kõnelustel Venemaa pealinnas Moskvas.

Varem oli Trump sotsiaalmeedias sõnanud, et enamikus olulistest punktidest on kokku lepitud.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles reede hilisõhtuses videokõnes, et tingimusteta relvarahuga nõustumiseks on vaja Venemaale avaldada reaalset survet.

Zelenski ütles reedel BBC-le, et Ukraina ja Venemaa vahelisi küsimusi võiks arutada, kui lepitaks kokku täielikus ja tingimusteta relvarahus.

Väidetavalt peaks Ukraina USA rahulepingu alusel loobuma suurtest maa-aladest, mille Venemaa on annekteerinud.

Trump on öelnud, et lubaks Venemaal Krimmi poolsaare endale jätta, kirjutab BBC. Venemaa annekteeris poolsaare ebaseaduslikult 2014. aastal.

Bloomberg: Ukraina on pärast USA abi lõppemist häkkeritele kerge saak

USA küberturbe rahastamise kärpimine on muutnud Ukraina veelgi haavatavamaks häkkerirünnakutele, eriti Venemaalt lähtuvatele, kirjutas reedel Bloomberg.

President Donald Trumpi administratsiooni otsus vähendada toetust programmidele, mis kaitsevad valitsus- ja erastruktuure, on avaldanud tõsiseid tagajärgi Ukraina riiklikule küberjulgeolekule.

Viimase viie aasta jooksul eraldas USA rahvusvahelise arengu agentuur USAID rohkem kui 200 miljonit dollarit Ukraina küberjulgeoleku tugevdamisele. Samuti anti abi riikliku julgeoleku agentuurile ja USA küberväejuhatusele.

Agentuur märkis, et see toetus oli küberrünnakute eest kaitsmisel otsustava tähtsusega. Rünnakud olid suunatud Ukraina valitsusasutuste, energiafirmade ja telekommunikatsiooni võrkude vastu.

Pärast seda, kui president Trump hakkas USA välispoliitilisi prioriteete üle vaatama, lõpetati paljud neist programmidest.

Kiievis tegutsev küberturbeekspert Jehor Aušev märkis väljaandele, et küberoperatsioonide järsk lõpetamine on muutnud Ukraina Kremli rünnakute suhtes haavatavaks. "Nüüd on Ukrainast saanud Venemaa häkkerite jaoks kerge sihtmärk, millel võivad olla riigi julgeolekule rängad tagajärjed," ütles ta.

USA välisministeeriumi ametnikud sõnasid, et Ukraina küberturbe programmide rahastamine vaadatakse üle, arvestades seda, kui hästi need aitavad kaasa Trumpi administratsiooni eesmärkide saavutamisele.

Venemaa teatas 45 Ukraina drooni allatulistamisest

Vene õhutõrje hävitas öösel nelja oblasti kohal 45 Ukraina drooni, väitis Vene kaitseministeerium laupäeval.

"27 mehitamata lennuvahendit neutraliseeriti Kurski, 16 Belgorodi, üks Rostovi ja üks Lipetski oblasti kohal," teatas ministeerium. Seda teavet ei ole kontrollitud.