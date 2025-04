President Karis osaleb paavst Franciscuse matustel

Presidendi kantselei märkis pressiteates, et president Karis avaldab austust riigipeale, kelle mõju ulatus kaugele üle usuliste piiride ja puudutas ühiskondlikke väärtusi laiemalt.

"Paavst Franciscus rõhutas igaühe vastutust enda ja teiste ees. Tema eeskuju tugines inimlikule headusele ja rõõmule. Ta kõnetas inimesi nende olemuse kaudu, mitte usu järgi, ning tõi esile hoolivuse, väärikuse ja vastutustunde," sõnas president Karis.

Karis tõi esile paavst Franciscuse võimet kõnetada maailma avatuse ja empaatiaga.

"Tema sõnumites oli inimlikkus, ta ei kõnelenud ülevalt alla, vaid asetus kuulaja kõrvale. Ta seisis nende eest, kes jäävad sageli varju – vaeste, pagulaste, laste, noorte ja keskkonna eest. Ka kõige keerulisemates oludes nägi ta lootust ning oli pühendunud rahu ja õigluse edendamisele. See on pärand, mida on oluline meeles pidada ja hoida, sõltumata kultuurilisest või usulisest taustast," märkis ta.

President Karis meenutas paavst Franciscuse 2018. aasta visiiti Eestisse, mis toimus Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamise raames.

Paavst Franciscuse ärasaatmine Püha Peetruse väljakul toob kokku tuhandeid inimesi üle maailma – riigijuhid, kiriku esindajad ja leinajad paljudest riikidest ja kultuuridest.