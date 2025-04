Iraani sadamaplahvatuses sai surma vähemalt 18 ja viga üle 750 inimese

Plahvatus leidis aset keskpäeval riigi suurimas kaubasadamas Shahid Rajaees, mis asub Bandar Abbasist paarikümne kilomeetri kaugusel, ütles Hormozgani provintsi kriisiameti kõneisik Mehrdad Hasanzadeh, kelle sõnul põhjustas vahejuhtumi mitme kemikaale sisaldanud konteineri plahvatamine.

Another viewpoint of the explosion in Iran.



I swear I could watch this all day and never get tired of it pic.twitter.com/sSarroL3CH — Cheryl E ️ (@CherylWroteIt) April 26, 2025

Sadama tolliteenistus märkis, et plahvatuse põhjustas tõenäoliselt ohtlike kaupade ja kemikaalide laos puhkenud põleng.

Valitsuse pressiesindaja Fatemeh Mohajerani tõdes, et õnnetuse täpne põhjus ei selgu enne, kui tulekahju on täielikult kustutatud. Jõupingutusi leekide kustutamiseks on raskendanud tugev tuul.

HAPPENING NOW



The explosion at Bandar Abbas in Iran has caused the fire to spread.



The Islamic Republic has no way to contain the spread and it looks like the entire port is about to burn down.pic.twitter.com/kJL5a9Lmf4 — Kosher (@koshercockney) April 26, 2025

Bandar Abbasis on kõik koolid, ülikoolid ja ametid pühapäevaks suletud, et võimud saaksid keskenduda katastroofile, teatas riigimeedia. Piirkonna kohal levib hingemattev suits.

Iraani president Masoud Pezeshkian avaldas sõnumirakenduses X kaastunnet ohvritele ja andis korralduse uurida plahvatuse põhjuseid.

Siseminister Eskandar Momeni kirjutas pühapäeva varahommikul Telegramis, et õnnetuses on seni teada 14 hukkunut ja 750 vigastatut. Hiljem teatas riigimeedia, et hukkunute arv on kasvanud 18-ni.

Plahvatus oli sedavõrd võimas, et seda oli kuulda ja tunda ka oma 50 kilomeetri kauguselt, edastas uudisteagentuur Fars, mille sõnul tundsid maa vappumist ka kaugel elavad inimesed.

"Lööklaine oli nii tugev, et enamik sadamahooneid said raskeid purustusi," teatas uudisteagentuur Tasnim.

Riiklik naftafirma NIOPDC kinnitas kohalikule meediale, et plahvatus ei ole kuidagi seotud rafineerimistehaste, kütusehoidlate ega muu naftataristuga.

Pealinnast Teheranist rohkem kui tuhande kilomeetri kaugusel lõunas asuv Shahid Rajaee on Iraani moodsaim konteinersadam, vahendas riiklik uudisteagentuur IRNA.

Sadam asub 23 kilomeetri kaugusel Hormozgani provintsi pealinnast Bandar Abbasist ning põhja pool Hormuzi väina, mida läbib viiendik maailma naftatoodangust.

Vahejuhtum leidis aset mõni kuu pärast Iraani viimaste aastate kõige ohvriterohkemat tööõnnetust. Septembris hukkus riigi idaosas Tabasis gaasilekkest tingitud söekaevanduse plahvatuses üle 50 inimese.

Samuti tuleb see ajal, mil Iraani ja USA delegatsioonid peavad Omaanis kõrgetasemelisi läbirääkimisi Teherani tuumaprogrammi üle.