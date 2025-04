Kanadas sõitis auto rahva sekka

Juhtum leidis aset laupäeval veidi pärast kella kaheksat õhtul, kui Vancouveri filipiinlaste kogukond oli kogunenud East 41st Avenue ja Fraser Streeti lähedal Lapu Lapu päeva pidustustele.

Üks pealtnägija ütles CTV Newsile, et nägi vahetult enne seda, kui auto rahvahulka sõitis, üht musta värvi sõidukit festivali piirkonnas ebatavaliselt liikumas.

Additional footage from the scene of the incident at the Lapu Lapu Festival in Vancouver, Canada, in which an individual drove through a crowd of festivalgoers on a closed-off street, with reports right now suggesting 5-10 fatalities and well over a dozen injuries. The suspect is… pic.twitter.com/WNfYp9mXDh