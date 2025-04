Otse teisipäeval kell 10.30: riigikohus arutab KOV-ide rahastuse ümberkorraldamist

Teisipäeval arutatakse riigikohtu üldkogu saalis, kas kohalikele omavalitsustele laekuva tulumaksu ümberjaotamine tulukatelt vähemtulukatele on põhiseaduspärane. ERR-i portaal näitab kell kell 10.30 algavat arutelu otsepildis.

Põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi istungil arutatakse Saue vallavolikogu taotlust. Nimelt on volikogu seisukohal, et tulumaksuseaduse muudatused on põhiseadusega vastuolus, kuna muudatused ei taga vallale piisavaid rahalisi vahendeid omavalitsuslike ülesannete täitmiseks.