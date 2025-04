Kagu-Eesti omavalitsuste korteriühistute renoveerimistuhin on piirkonniti väga erinev.

Kui näiteks Põlvas on palju korterelamuid juba renoveeritud ja Võrus on praegu paljud tööd käimas, siis Valgas on tempo aeglasem. Linnadest erinevad ka maapiirkonnad.

Marii Kangur