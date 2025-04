Tartu Veevärgi ühisveevärgi proovid on läbivalt olnud puhtad. Terviseamet leidis üksikuid kolibaktereid paari lõpptarbija analüüsidest, kuid ka nende värskeimad tulemused näitavad, et vesi on puhas, inimestel on Terviseamet tuvastanud noroviiruse.

Marii Kangur