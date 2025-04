Eestis viibiv Armeenia peaminister: me ei plaani Venemaaga suhteid pingestada

Tallinnas visiidil viibiv Armeenia peaminister Pašinjan kohtus president Alar Karise, riigikogu esimehe Lauri Hussari, peaminister Kristen Michali ja välisminister Margus Tsahknaga.

Armeenias võeti hiljuti vastu seadus, mis toetab Euroopa Liiduga liitumise teekonna algust.

Eesti peaminister rõhutas ühisel pressikonverentsil, et loodab rahuleppe peatset allkirjastamist Armeenia ja Aserbaidžaani vahel.

"Aktuaalne kaamera" küsis pressikonverentsil Pašinjani käest, kas Armeenia on valmis ja võimeline Moskva mõju alt täielikult lahkuma.

"Ma tahan selle väga selgelt välja öelda, sest mõnikord võidakse seda teemat Armeenias väga erinevalt tõlgendada ja see ei peegelda reaalsust päris õigesti," rõhutas Pašinjan. "Meil ei ole olnud mingit kavatsust pingestada suhteid Venemaaga. Loogiliselt on mõistlikum säilitada häid suhteid kõikide rahvusvaheliste partneritega. Me tahame reguleerida ja normaliseerida suhteid kõikide riikidega meie regioonis, me tahame normaliseerida suhteid Aserbaidžaaniga, me tahame normaliseerida suhteid ka Türgiga."

Michal kohtumisel Armeenia peaministriga: jätkake reformidega Euroopa Liidu teel

Michal kohtus esmaspäeval Pašinjaniga, et arutada võimalusi süvendada kahepoolset koostööd, Armeenia püüdlusi Euroopa Liidu suunal, julgeolekuolukorda ja Ukraina toetamist.

Michal väljendas tugevat toetust Armeenia reformikursile: "Te olete kindlalt valinud Euroopa Liiduga suhete tihendamise suuna. Eesti toetab teid selles. Võtke protsessist maksimum. Reformid toovad käegakatsutavat kasu eelkõige teie enda rahvale. Seda kinnitab meie endi 20 aasta tagune kogemus," ütles ta. Michal kinnitas ka Eesti pühendumust ELi toetusmehhanismide laiendamisele Armeeniale ning viisadialoogi edendamisele.

Peaministrite kohtumisel käsitleti praktilist koostööd digiriigi ülesehitamise, hariduse ning Armeenia majanduse arendamise vallas.

Michal rõhutas vajadust üheskoos teha rohkem Ukraina toetamiseks ja ohvriterohkeid rünnakuid jätkava Venemaa survestamiseks.