Ukraina süütas raketirünnakuga Vene naftabaasi Novorossiiskis

"Vene kanalid sotsiaalmeediakeskkonnas Telegram teatasid suurest tulekahjust Novorossiiski piirkonnas. Kohalikud uudised teatasid diiselkütusemahuti tulekahjust tööstuspiirkonnas," kirjutas sotsiaalmeediakeskkonnas X sõjasündmusi jälgiv Anton Geraštšenko. Tulekahju suuruse järgi otsustades polnud mahuti väike. Kohalikelt võimudelt pole veel kommentaare tulnud, lisas ta.

Pisut varem oli kasutaja MAKS24 kirjutanud X-is, et Venemaa infokanalid teatasid raketiohust ja hiljem kirjutasid, et piirkonda lendas Ukraina tiibrakett Neptun.

"Pärast kahte kuud, mil Ukraina peatas kõik rünnakud Venemaa naftataristu vastu (mis on AINUS asi, millest Putin hoolib), on see nüüd läbi. Arvatavad Neptuni raketid tabasid just äsja Novorossiiski naftabaasi," tõdes kasutaja Jay in Kyiv samas keskkonnas.

Kasutaja LX kirjutas, et tabamuse sai Novorossiiski lähedal asuva kaubaautode seisuplatsi kõrval paiknev kütusehoidla.

Venemaa ametlikud võimud pole põlengut ja selle põhjusi kommenteerinud.

Zelenski kritiseeris Putini relvarahu: miks nii hilja ja lühiajaline?

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles emaspäeval Vene režiimijuhi Vladimir Putini väljakuulutatud vaherahu kommenteerides, et sõjategevuse lõpetamiseks pole vaja oodata 8. maini, et Venemaa saaks rahus oma paraadi pidada, kuna rahu saaks kehtestada kohe.

"Nüüd on veel üks manipulatsioonikatse, et mingil põhjusel peaksid kõik ootama 8. maini ja alles siis tulistamise lõpetama – tagamaks Putinile tema paraadi ajaks rahu ja vaikus. Meie väärtustame inimelusid ja mitte paraade. Seepärast usume meje ja usub maailm, et pole mingit põhjust oodata 8. maini. Samuti ei kõla hästi tulistamise peatamine mõneks päevaks, et pärast seda saaks tapmine jätkuda," rääkis riigipea.

Zelenski sõnul võiks tõelisele diplomaatiale aluse panna viivitamatu, täielik ja tingimusteta relvarahu vähemalt 30 päevaks, et tagada usaldusväärsus.

Vene president Putin andis üllatuslikult käsu kolmepäevaseks relvarahuks 8.-10. maini, mis langeb kokku Venemaa võidupüha tähistamisega. Kremli teatel kehtib relvarahu 8. mai südaööst kuni 11. mai südaööni.

Ühtlasi teatas Kreml, et Venemaa kordab valmisolekut rahukõnelusteks Ukrainaga eeltingimusteta, et likvideerida kriisi juurpõhjused.

USA president Donald Trump soovib Ukrainas püsivat relvarahu, teatas esmaspäeval riigipea kõneisik. Ta andis mõista, et Trump ei pea Putini pakutud kolmepäevast pausi sõjategevuses rahuldavaks.

"Ta on mõlema riigi juhtide suhtes üha rahulolematum," ütles Valge Maja pressisekretär Karoline Leavitt ajakirjanikele.

"President tahab näha püsivat relvarahu. Saan aru, et Vladimir Putin pakkus täna hommikul ajutist relvarahu. President on selgelt öelnud, et soovib näha püsivat relvarahu tapmise lõpetamiseks, verevalamise lõpetamiseks," jätkas Leavitt.

Rubio Lavrovile: aeg on lõpetada see mõttetu sõda

USA välisminister Marco Rubio ütles oma Venemaa ametivennale Sergei Lavrovile, et Ameerika Ühendriigid on pühendunud töötama Ukraina sõja lõpetamise nimel, teatas esmaspäeval USA välisministeerium.

"Ühendriigid suhtuvad tõsiselt selle mõttetu sõja lõpetamisele kaasa aitamisse," ütles välisministeeriumi pressiesindaja Tammy Bruce, kui tegi Rubio pühapäevasest kõnest kokkuvõtte.

Ukraina: Kreml valmistab venelasi ette elatustaseme languseks

Vene võimud on hakanud oma elanikkonda ette valmistama Ukraina vastu peetava sõjaga kaasnevaks eelarvetulude vähenemiseks ja sellest tingitud elatustaseme languseks .

Ukraina riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu alluvuses tegutsev Desinformatsiooni Vastase Võitluse Keskus (CCD) viitas Vene rahandusministeeriumi laiendatud kolleegiumil ministeeriumi juht Anton Siluanovi tõdemusele, et pingeline olukord naftaturul sunnib Moskvat kulusid uue reaalsusega vastavusse viima.

"Seetõttu peame oma soovides olema mõnevõrra tagasihoidlikumad," manitses Siluanov.

"2025. aastal näeb Venemaa eelarvetulude langust madalamate naftahindade ja lääne sanktsioonide tõttu. Märtsis langesid Venemaa nafta- ja gaasitulud 17 protsenti. Ennustatakse, et aprilli lõpuks ulatub langus 22 protsendini," märkis CCD.

Naftahindade langus toob peagi kaasa tavaliste venelaste elatustaseme märkimisväärse languse ja Kreml seab jätkuvalt prioriteediks maksed Ukraina-vastases sõjas osalevatele töövõtjatele ja investeeringud relvatootmisse.

"Kavatsuseta sõda lõpetada jätkab Kreml oma kodanike arvelt kokkuhoidmist," võttis CCD kokku.

Ukraina välisluureteenistuse hinnangul on Vene rubla edasine tugevnemine geopoliitilise ebakindluse ja Venemaa väliskaubandusbilansi ebastabiilse olemuse tõttu äärmiselt ebatõenäoline.