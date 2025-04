Yle tegevjuht läheb pensionile ja ringhääling saab uue juhi

Merja Ylä-Anttila sai Yle juhiks 2018. aastal ning ta on ligi 40 aastat töötanud meediasektoris.

"Yle ümberkorraldatud struktuur ja entusiastlik professionaalide seltskond on valmis oma uuteks väljakutseteks. Seega on õige aeg teatepulk edasi anda," ütles Merja Ylä-Anttila.

2018. aastal sai temast Lauri Kivineni asemel uus Yle tegevjuht. Yle juhtkond alustas nüüd uue tegevjuhi palkamise protsessi, Ylä-Anttila jätkab oma rollis kuni asendaja leidmiseni.

Eelmisel aastal tabasid ringhäälingut kärped ning Yle pidi töötajaid koondama. Ylä-Anttila ütles, et ringhääling on teinud suuri muudatusi ja on tulevikus jätkusuutlikum.

"Saime segastest aegadest üle ja liigume jõudsalt edasi. Ettevõte on stabiilsetel alustel, sisul on publiku seas lai haare ja voogedastusteenus Yle Areena on üks Soome armastatumaid brände," ütles Ylä-Anttila.