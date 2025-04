Iisraeli sisejulgeolekuteenistuse juht lahkub ametist

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu üritas Bari vallandada juba kolm kuud tagasi. Netanyahu leiab, et Bar ei suutnud ära hoida Hamasi 7. oktoobri terrorirünnakut.

Iisraeli ülemkohus blokeeris Bari vallandamise, kuna kohtu hinnangul kujutas see endast huvide konflikti. Shin Bet uurib Netanyahu liitlaste väidetavat korruptsiooni.

Teade, et Bar astub tagasi, tuli pärast seda, kui Shin Beti juht ja Netanyahu olid esitanud kohtule kaks vastandlikku versiooni. Mõlemad süüdistasid teist osapoolt valedes ja ebatäpsustes, vahendas The Times.

Eelmisel nädalal ütles Bar, et peaminister käskis Shin Betil luurata valitsusvastaste protestijate järele. Netanyahu esitas pühapäeval enda väited ja lisas tsitaadid julgeoleku hinnangust, mis anti vahetult enne 7. oktoobri rünnakut.

Netanyahu väidab, et Shin Beti juht ei hoiatanud teda 7. oktoobri rünnakute eest. See näib olevat vastuolus Bari varasemate väidetega, et ta hoiatas Netanyahut eelseisva rünnaku eest. Bar ütles oma viimases avalduses, et Netanyahu tunnistus oli kallutatud ning ebatäpne.

Shin Bet on üks tähtsamaid Iisraeli luureagentuure, mis vastutab terrorismivastase võitluse, riigireetmise paljastamise ja demokraatlike institutsioonide kaitsmise eest.

Kriitikud leiavad nüüd, et Netanyahu üritab iga hinna eest jääda võimule ning ei taha võtta terrorirünnakute kehva ennetustegevuse eest vastutust.