Tuhanded belglased avaldasid valitsuse kärbete vastu meelt

Paar kuud võimul olnud Belgia uus valitsus plaanib pensioniea tõsta 67 aasta peale. Töötutoetuse maksmisele tahetakse seada kahe aasta piir. Nende ja teiste kärbete vastased meeleavaldused seiskasid osa Belgia sadamatest ja lennujaamadest ning ühistransport töötas üle riigi harvemalt.

"Kõik need kärped tehakse avalikes teenustes, tervishoius, pensionites, palgas, lisatasudes öösel ja nädalavahetusel töötamise eest. Seda kõike tehakse kaitsekulude tõstmise nimel. Meie meelest on see meeletult ebaaus, et meie pensionite eest ostetakse relvi," ütles protestima tulnud Nathan.

"Meil on kasvav riigivõlg ja me peame sellega tegelema, aga üks võimalus oleks, et need inimesed, kelle ettevõtted saavad avalikkuselt palju tuge, panustaks heldemalt. Sellest ei räägita praegu üldse. Kõik, mida nad küsivad on see, et vaesed töölised panustaks rohkem," sõnas meeleavaldaja Thibault.