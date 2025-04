Oluline kolmapäeval, 30. aprillil kell 7.25:

- Kellogg: Venemaa ei ole sõda võitmas, kolmepäevane relvarahu on absurdne;

- Venemaa öistes rünnakutes Ukrainale sai üks inimene surma, 39 haavata;

- Seadusandja: Ukraina sõjas on hukkunud umbes 600 Põhja-Korea sõdurit;

- Ukraina pidas kinni vigase moona tarnimises kahtlustatud ametnikud;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1100 sõdurit.

Kellogg: Venemaa ei ole sõda võitmas, kolmepäevane relvarahu on absurdne

USA erisaadik Keith Kellogg kritiseeris Venemaa plaani sõlmida järgmisel nädalal kolmepäevane relvarahu. Ta nimetas ettepanekut absurdseks ja kordas, et USA taotleb kõikehõlmavat ja kestvat rahulepingut. Ta rõhutas, et Venemaa ei ole sõda võitmas.

"Kolmepäevane relvarahu on absurdne. President [Donald Trump] soovib püsivat ja kõikehõlmavat relvarahu – merel, õhus, maismaal, taristul – minimaalselt 30 päevaks ja siis saame seda pikendada," ütles Kellogg Fox Newsi intervjuus. "Presidendil selles osas tõsi taga ja see on koht, kuhu me tahame jõuda."

Venemaa president Vladimir Putin kuulutas 28. aprillil välja ajutise relvarahu 8.–11. mail, et tähistada 80. aastapäeva Nõukogude Liidu võidust Natsi-Saksamaa üle.

Kellog rõhutas, et Venemaa ei ole sõda võitmas.

"Venemaa pole viimase pooleteise aasta jooksul suuri edusamme teinud," sõnas Kellogg. "Nad ei ole vallutanud pealinna Kiievi, nad ei ole ületanud Dnipro jõge, nad pole vallutanud Odessat. Nad on kaotanud sadu tuhandeid sõdureid ja nad pole tegelikult edasi liikunud. Ta [Venemaa] liigub meetrite, mitte miilide kaupa. Ja ukrainlased võitlevad omal pinnal ja võitlevad kõvasti."

"Nii et kui Venemaa ütleb, et nad võidavad – ei, nad ei võida. Kui nad võidaksid, oleksid nad selle sõja juba võitnud... Nii et ma arvan, et nad peavad maha istuma ja sellest aru saama. Ma arvan, et Ukraina on heas olukorras. Eurooplased astusid tõesti üles," sõnas Kellogg.

President Trump's Special Envoy Keith Kellogg:



Venemaa öistes rünnakutes Ukrainale sai üks inimene surma, 39 haavata

Dnipropetrovski oblasti kuberner Serhi Lõssak teatas, et massiivses droonirünnakus Dniprole hukkus üks inimene. Linnapea Borõss Filatov kinnitas surmajuhtumit.

Dnipro oli pikka aega pääsenud kõige hullematest Venemaa rünnakutest alates 2022. aasta veebruaris alanud sissetungist, kuid on viimasel ajal seisnud silmitsi kasvava survega.

Ukraina kirdeosas asuva Harkivi linnapea Ihor Terehhov teatas 39 vigastatust ühtekokku 16 õhulöögis linnale.

Venemaa poolel teatas Kurski oblasti ajutine kuberner Aleksandr Hinštein Telegramis, et droonirünnakute tõttu Rõlski linna eeslinnas sai kolm inimest haavata, sealhulgas kaks, kes viidi haiglasse.

Seadusandja: Ukraina sõjas on hukkunud umbes 600 Põhja-Korea sõdurit

Umbes 600 Venemaa eest Ukraina vastu võidelnud Põhja-Korea sõdurit on hukkunud ja veel tuhandeid on haavatud, ütles Lõuna-Korea seadusandja kolmapäeval pärast seda, kui Pyongyang oli kinnitanud ametlikult vägede lähetamist Moskvale appi.

"Seni küünivad Põhja-Korea vägede kaotused hinnanguliselt umbes 4700-ni, sealhulgas umbes 600 hukkunut," ütles parlamendi luurekomisjoni liige Lee Seong-kweun ajakirjanikele pärast riigi luureteenistuse briifingut.

Põhja-Korea kinnitas esmaspäeval esmakordselt, et on saatnud Venemaale appi oma väed. Riiklik uudisteagentuur KCNA ütles, et Pyongyangi sõdurid aitasid Moskval vallutada Ukraina kontrolli all olnud alasid Venemaa piirioblastis Kurskis.

Ka Moskva on mõlema riigi ametliku vaikimise järel kinnitanud Põhja-Korea osalust.

Lee märkis samuti, et umbes 2000 sõdurit on käesoleva aasta jooksul Põhja-Koreasse tagasi viidud ning nüüd peetakse neid väidetavalt isolatsioonis nii Pyongyangis kui ka mujal riigis.

"On teada, et langenud sõdurite surnukehad kremeeriti kohapeal Kurskis, enne kui need transporditi" tagasi Põhja-Koreasse, lisas ta.

Põhja-Korea toetas Venemaad Kurski vallutamisel, paigutades sinna 18 000 sõdurit kahes osas, väitis Lee, lisades, et kokkupõrked piirkonnas on alates märtsist vähenenud.

Alates sellest ajast on olnud teateid väärast käitumisest Põhja-Korea vägedes, sealhulgas liigjoomisest ja vargustest, väitis ta.

Lõuna-Korea on korduvalt kritiseerinud Põhja-Koread Venemaa abistamise eest sõjas Ukraina vastu nii sõdurite kui ka relvasaadetiste näol.

Soul kinnitab, et vastutasuks on saanud tuumarelva omav Põhja-Korea Venemaalt olulist tehnoloogilist abi.

Lisaks leiab Souli riiklik luureteenistus Lee sõnul, et kuus kuud kestnud võitluse järel on Põhja-Korea vägede võitlusvõime märkimisväärselt paranenud.

Ukraina pidas kinni vigase moona tarnimises kahtlustatud ametnikud

Ukraina on pidanud kinni kaitseametnikud, keda kahtlustatakse relvajõudude varustamises vigaste mürskudega, teatas teisipäeval julgeolekuteenistus SBU.

SBU teatas oma avalduses, et ta pidas kinni Dnipropetrovski oblastis asuva kaitsetööstusettevõtte peadirektori ja tema esimese asetäitja, kes tarnisid relvajõududele partii lahingukõlbmatuks osutunud laskemoona.

Samuti võeti vahi alla kaks kaitseministeeriumi ametnikku.

Kui kahtlusalused tunnistatakse süüdi, ähvardab neid 15 aastat vangistust.

Ukraina on olnud hädas korruptsiooniga relvajõududes ja kaitseministeeriumis. Mitmed korruptsiooniskandaalid viisid 2023. aasta septembris Oleksi Reznikovi tagasiastumiseni kaitseministri kohalt.

2024. aasta lõpus ilmunud meediakajastuse kohaselt kõrvaldati rindelt kontrollimiseks vähemalt 100 000 120-millimeetrist mürsku.

Sõdurid olid väljendanud muret defektsete mürskude pärast, öeldes, et mürsud ei plahvatanud, jäid torusse kinni või ei tabanud sihtmärki, vahendas Ukraina eratelekanal 1+1.

Uurimise käigus väideti, et defektide põhjuseks oli tootjate kasutatud ebakvaliteetne materjal ning kvaliteedikontrolli eest vastutavad ministeeriumi ametnikud pigistasid silma kinni.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1100 sõdurit

Ukraina relvajõudude kolmapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 951 960 (võrdlus eelmise päevaga +1100);

- tankid 10 729 (+1);

- jalaväe lahingumasinad 22 353 (+1);

- suurtükisüsteemid 27 091 (+11);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1374 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1146 (+0);

- lennukid 370 (+0);

- kopterid 335 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 34 289 (+112);

- tiibraketid 3196 (+0);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 46 611 (+179);

- eritehnika 3869 (+9).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.