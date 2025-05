Oluline neljapäeval, 1. mail kell 06.55:

- Venemaa droonirünnakus Odessale hukkus kaks inimest;

- Zelenski sõnul peavad ennekõike lõppema rünnakud ja tapmine;

- USA ja Ukraina allkirjastasid maavaraleppe.

Venemaa droonirünnakus Odessale hukkus kaks inimest

Ööl vastu neljapäeva hukkus droonirünnakus Odessale kaks inimest ning vigastada sai viis.

"Kaks inimest suri ning veel viis sai vigastada. Meedikud pakuvad ohvritele abi," sõnas kuberner Oleh Kiper.

"Vaenlase rünnak kahtlustas kortermaju, eramaju, kauplust, kooli ja autosid," sõnas Kiper. Rünnaku tulemusel süttisid mitmel pool linnas tulekahjud.

28. aprillil kuulutas Venemaa president Vladimir Putin välja kolmepäevase relvarahu 8.–11. mail, et tähistada 80. aastapäeva Nõukogude Liidu võidust Natsi-Saksamaa üle.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski sõnul ilmestavad Venemaa rünnakud tsiviilobjektide pihta, et Venemaa sõda Ukraina vastu lõpetada ei soovi.

"Me väärtustame inimelusid, mitte paraade. Sellepärast usume — ja maailm usub — et ei ole põhjust oodata 8. maini," ütles Zelenski.

Ukraina on nõustunud USA pakutud 30-päevase relvarahuga, teatades 1. märtsil., et Kiiev on valmis, kui Venemaa nõustub relvarahu tingimustega. Seni on Moskva keeldunud.

Zelenski sõnul peavad ennekõike lõppema rünnakud ja tapmine

Ukraina president Volodõmõr Zelenski rõhutas kolmapäeval, et rünnakud ja tapmine peavad lõppema ning alles seejärel saab läbirääkimiste teel lahendust otsida, vahendas BNS uudistekanalit Ukrinform.

Ukraina riigipea rääkis teemal oma igaõhtuses videopöördumises.

"Täna külastasid meid Luksemburgi asepeaminister ja kaitseminister. Peamiselt rääkisime meie koostööst Euroopas ja toetusest, mida saame. Tahan avaldada tänu Ukraina toetamise eest. Muidugi arutasime ka diplomaatiat ja vajadust täieliku relvarahu järele – tingimusteta ja piisavalt pikaks perioodiks ehk vähemalt 30 päevaks. Rünnakud peavad lõppema ja tapmised peavad lõppema. Alles siis saab läbirääkimiste teel lahendust otsida. Oleme valmis igasuguseks dialoogiformaadiks. Venemaa peab lõpetama oma rünnakud ja lõpetama selle sõja," seletas Zelenski.

Riigipea sõnul jätkub samal ajal tehniline ja peamiselt diplomaatiline töö Ukraina partneritega.

"Valmistame ette kohtumisi ja läbirääkimisi, mis toimuvad lähitulevikus. Julgeolek on peamine prioriteet," ütles president.

Zelenski lisas, et Ukraina kaitseministeeriumi luurepeavalitsuse juht Kõrõlo Budanov esitas kolmapäeval ettekande, milles kirjeldati vaenlase tõenäolisi tegevusi ja võimalikke ohte.

Lisaks esitas Ukraina kaitseväe ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi üksikasjaliku ettekande, mis käsitles kõiki rindesuundi ning kaitsejõudude tegevusi, operatsioone ja planeeritud samme lähitulevikuks.

USA ja Ukraina allkirjastasid maavaraleppe

Ameerika Ühendriigid ja Ukraina allkirjastasid kolmapäeval maavaraleppe, mille osana võimaldatakse investeeringuid kaevandustegevusse, energeetikasse ja nendega seotud tehnoloogiasse Ukrainas.

Ühendriikide hinnangul toimib riigi majanduslike huvide edendamine Ukrainas heidutusena, mis hoiab ära Venemaa võimalikud uued rünnakud Ukrainale pärast relvarahus kokkuleppimist.

Lepingu allkirjastamist kinnitas kolmapäeval Ukraina esimene asepeaminister ja majandusminister Julija Svõrõdenko.

"Allkirjastasin koos USA rahandusministri Scott Bessentiga USA-Ukraina Taastamise Investeerimisfondi asutamise lepingu," kinnitas minister.

Svõrõdenko sõnul loovad Kiiev ja Washington Ukraina Ülesehituse Investeerimisfondi, mis meelitab riiki ülemaailmseid investeeringuid.