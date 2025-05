Portugali opositsioon: valitsuse kriisijuhtimine oli voolukatke ajal halb

Loetud päevad pärast ulatuslikku elektrikatkestust Portugalis, seisab valitsus silmitsi kriitikaga, et riigipoolne kommunikatsioon oli kriisiolukorras liiga aeglane.

Näiteks kodanikele välja saadetud sõnum, mis pidi hoiatama olukorra eest riigis, jõudis portugallaste telefonidesse alles esmaspäeva hilisõhtul. Selleks ajaks oli osa elektrivarustusest juba taastunud.

Peaminister ja sotsiaaldemokraatide juht Luis Montenegro kinnitab, et kriisimeetmed töötasid elektrikatkestuse ajal väga hästi, kuid möönab, et kommunikatsioon oleks võinud olla parem.

"Kui minult küsida, kas asjad oleksid võinud paremini toimida, siis jah, meil on alati aega protseduure täiustada. Usun, et kõik avaliku ja erasektori üksused, kes kommunikatsioonisüsteemis koostööd teevad, on alati valmis oma protseduure täiustama. Kuid ma tahan siinkohal veelkord rõhutada, et Portugal reageeris olukorrale, mis oli väga tõsine, enneolematu ja ootamatu, väga positiivselt," sõnas peaminister valitsuse pressikonverentsil

Opositsioonierakonnad süüdistavad valitsust aga halvas kommunikatsioonis ja juhtimises. Sotsialistliku Partei peasekretär Pedro Nuno Santos nimetas valitsuse tegevust täiesti läbikukkunuks.

"Kõige tõsisem oli aga see, et meil oli ka valitsuses elektrikatkestus – juhtimine ja inimeste toetamine puudusid just siis, kui riik seda kõige rohkem vajas. Tundide kaupa olid miljonid inimesed ilma usaldusväärse teabe ja selgete juhisteta. Valitsus kukkus oma ülesannetes läbi. Valitsusel oli ebaõnnestunud kommunikatsioon ja ennekõike ei täitnud nad oma kohustust kodanikke õigeaegselt kaitsta ja teavitada," rääkis Santos partei peakontoris.

Paremäärmusliku Chega erakonna juht Andre Ventura nõuab, et mõni sõltumatu organisatsioon uuriks valitsuse tegevust elektrikatkestuse ajal.

"Inimesed ei saa jääda pimedasse ja mitte teada, mis toimub. Inimesed ei teadnud, kas tegemist oli välisrünnakuga, küberrünnakuga või ilmastikust tingitud probleemidega. Nad ei teadnud, kas see kestab viis või kümme tundi. Me ei saa nii toimida, sest muidu oleme olukorras, kus igaüks seisab ainult enda eest," sõnas Ventura Portugali rahvusringhäälingule RTP antud kommentaaris.

Olukorra teeb keeruliseks ka asjaolu, et Portugalis toimuvad juba kolme nädala pärast erakorralised valimised.

Märtsis kaotas valitsus usaldushääletuse ja riigis toimuvad kolmandad valimised vähem kui nelja aasta jooksul.

RTP kirjutab, et viimaste reitingute järgi on sotsiaaldemokraatide ja konservatiivse rahvapartei poliitiline liit praegu esikohal ning liitu toetab 32 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Veel kuu aega tagasi oli liidu toetus võrdne sotsialistlikku partei reitinguga. Sotsialistliku partei reiting on aga ühe protsendipunkti võrra langenud ning seda toetab nüüd 26 protsenti valijatest.

Kolmandal kohal on paremäärmuslik Chega partei 19 protsendiga, mis on kaks protsendipunkti rohkem kui viimases märtsikuus läbi viidud uuringus.

Samas pole viieteistkümnel protsendil valijatest veel erakondlikku eelistust.