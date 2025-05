Tartu kavandab tänavu 23 miljoni eurost lisaeelarvet

Investeeringuteks on seal ette nähtud üle 14 miljoni euro ning põhitegevuse kuludeks ligi üheksa miljonit eurot.

Suuremad investeeringud on käimasolev Sõpruse silla ja Tähtvere lasteaia remont ning jalgrattateede rajamine.

Põhitegevuse kuludest läheb enim raha haridusse ja kultuuri. Uue investeeringuna eraldas linnavalitsus lisaeelarves 200 000 eurot koolimajade varjumiskohtade korrastamiseks.

Plaanitava lisaeelarvega kasvaks Tartu selle aasta eelarve pea 314 miljoni euroni.

"Suurem osa sellest lisaeelarvest tegelikult on eelmisest aastast üle kanduvad summad. Nii et linna enda vahendeid läheb põhitegevuskuludesse 1,7 miljonit ja millest enamus on linnamajanduses hindade kallinemine, bussitransport ja küte. Aga uutest investeeringutest kindlasti varjumiskohtade korrastamine," ütles Tartu abilinnapea Meelis Leidt (Isamaa).

Opositsiooni hinnangul peaks rohkem panustama elanikkonna kaitsesse.

"OIeks olnud aus saata meile kogu seletuskiri, et mida muudetakse ja kuidas. Me ei peaks kulutama nii palju ehitiste peale, vaid me peaksime tegelema sellega, kui hästi on linnas kaitse tagatud, ja kuidas neid programme ja projekte tehakse nii, et meie elanikkond oleks kursis ja teaks täpselt, mida teha, kui midagi juhtub," ütles Tartu linnavolikogu rahanduskomisjoni liige, erakonda Eesti 200 kuuluv Pille Tsopp-Pagan.

Lisaeelarvega suurenevad linna tulud 9,3 miljonit eurot, millest 2,9 miljonit tuleb tulumaksu ja muude tulude kasvust ning 6,5 miljoni euro võrra kasvavad sihtotstarbelised toetused, mis on eelkõige seotud riigieelarvest Tartu linnale eraldatud summade täpsustumisega.

Ülejäänud kulude (13,6 miljonit) katteks kasutatakse 2024. aastal kasutamata jäänud vahendeid.