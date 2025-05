Keskerakonna häältesaak saab Tallinnas kohalike valimiste põhiküsimuseks

Eesti 200 ridadesse kuuluv Tallinna abilinnapea Aleksei Jašin ütleb kõige selgemalt, et pärast kohalikke valimisi ei soovi Eesti 200 teha Tallinnas koostööd Keskerakonnaga.

"Eesti 200 on veendunud, et nende kohalike valimiste põhiteema Tallinnas on see, kas korruptsioonis kolm korda süüdi mõistetud Keskerakond tuleb tagasi linnavalitsusse või ei tule," lausus Jašin.

Sotsiaaldemokraat Madle Lippus ütleb samuti, et valimistel saab oluliseks see, kas Keskerakond pääseb pealinna juhtima

"Kas minna edasi ausa tulemusliku ja läbipaistva linnajuhtimisega, mida me praegu viimased aasta aega väga edukalt olema Tallinnas eest vedanud. Või siis minna tagasi sellise segase, varjatud korruptiivse linnajuhtimise juurde," sõnas Lippus.

Sotsiaaldemokraadid välistavad koostöö EKRE-ga ja erakonnaga Koos. Keskerakonnaga ees nad tulevikus ust kinni ei pane. Ka Isamaa koostööd Keskerakonnaga ei välista. Isamaa Tallinna piirkonna esimees Riina Solman ütleb, et eelistab pigem praegust Tallinna koalitsiooni.

"Ka Toompeal me oleme ju öelnud välja, et me teeme mõistlikku koostööd. Keskerakonnal on oma miinused - kahtlemata vaadates nende mineviku peale. Aga ma väga loodan, et see Savisaare-aegne nii-öelda korruptsioonijuur saab välja juuritud," ütles Solman.

Reformierakonna tõenäoline Tallinna linnapeakandidaat ja Tallinna piirkonna juht Pärtel-Peeter Pere ütleb, et Keskerakond võiks ka pärast valimisi veel opositsiooni jääda. Edasist koostööd Keskerakonnaga Pere ei välista.

"Tallinnas kindlasti oleks kasulik nii pealinnale, Eesti poliitilisele kultuurile laiemalt kui ka Keskerakonnale endale, kui veel mõneks ajaks jäädakse opositsiooni puhastuma ja järele mõtlema. Aga ei ole minu öelda, kellega me koalitsiooni tegema hakkame, see on valija öelda," rääkis Pere.

Keskerakonna esimees ja endine Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart aga ütleb, et Keskerakonna eesmärk on võimule tulles muuta linna juhtimine kompetentseks.

"Keskerakonna eesmärk on kompetentne linnajuhtimine - kompetentne ja inimlik. See, mida praegu ei ole. Ja tegelikult said inimesed aasta jooksul tunda, mida tähendab koalitsioon, kus ei ole Keskerakonda. Ja on neli erakonda, kus ei ole visiooni ega teadmisi, kuidas linna juhtida," lausus Kõlvart.

Aktiivse valimiskampaaniaga alustavad erakonnad suvel ja selleks ajaks on valmis ka valimisprogrammid ja nimekirjad. Kohalikud valimised on oktoobris.