Iisrael ründas Süüria presidendipalee lähistel asuvat sihtmärki

Peaminister Benjamin Netanyahu ja kaitseminister Israel Katz teatasid ühisavalduses, et Iisrael tabas Süüria presidendipalee lähedal asuvat sihtmärki.

"See on selge sõnum Süüria režiimile. Me ei luba vägede saatmist Damaskusest lõunasse ega mingit ohtu druusi kogukonnale," seisab avalduses.

Kaitseminister Israel Katz hoiatas juba neljapäeval, et Iisrael vastab jõuliselt, kui Süüria islamistide juhitud valitsus ei suuda kaitsta druusi vähemust.

Katz tegi avalduse pärast kahte päeva kestnud ohvriterohkeid kokkupõrkeid Damaskuse lähedal.

"Kui rünnakud druuside vastu jätkuvad ja Süüria režiim ei suuda neid ära hoida, siis vastab Iisrael märkimisväärse jõuga," ütles Katz avalduses.

Süüria Inimõiguste Vaatluskeskuse teatel on Süürias viimase kahe päevaga usuvägivallas surma saanud vähemalt vähemalt 101 inimest.

Ka USA on avaldanud muret islamiäärmuslaste kasvava mõju pärast Süürias. Hiljuti haaras riigis võimu islamirühmitus Hayat Tahrir al-Sham (HTS), mida USA peab terrorirühmituseks.

HTS ise lõpetas mullu detsembris aastakümneid kestnud Assadi perekonna valitsemise. Hiljuti aga puhkesid riigis uued kokkupõrked.