Elena Glebova: kahtlustustega ma ei nõustu

Lühikeses Facebooki postituses sõnas Gelbova, et enda kohta käivaid kahtlustusi omaks ei võta, kuid praeguse seisuga ei saa jagada ka rohkem üksikasjalikke kommentaare. Naine tänas ka oma toetajaid.

Esialgse kahtlustuse kohaselt tegi Tondiraba jäähalli spordikeskuse juht Elena Glebova endaga seotud MTÜ suhtes otsuseid ning sõlmis selle MTÜ-ga lepinguid spordikeskuse saalide ja väljakute kasutamiseks. Samuti esitati juhile kahtlustus pettuse teel soodustuse saamises, mis seisneb kahtlustuse kohaselt selles, et ta esitas treeneritöö kohta valeandmeid Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutusele.

Uurimine on algusjärgus ja tegemist on esialgse kahtlustusega, mis võib menetluse kestel muutuda.

Eelmisel neljapäeval tegid keskkriminaalpolitsei ametnikud erinevaid menetlustoiminguid kahtlusalusega seotud asukohtades. Kohtueelset menetlust viib läbi keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo, kriminaalmenetlust juhib majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokuratuur.

Majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokurör Olgerd Petersell ütles, et avalike ülesannete täitmisel peab lähtuma avalikest huvidest.

"Kõik ametikohustused peavad olema täidetud ausalt ja läbipaistvalt ning sellest tulenevalt ei tohi ka avalikke vahendeid puudutavad otsustused olla ajendatud kellegi isiklikest huvidest."

Korruptsioonikuritegude büroo juht Aivar Sepp rääkis, et tegemist on tõsise juhtumiga, kus kahtlustuse järgi on juht lähtunud otsustes omakasust, kuritarvitades usaldust, mis ametipositsiooniga kaasnes.

"Ebaausate ametnike tegevus ei too head sektori mainele, teenust soovivale kliendile, ettevõtjale ega konkurendile. Seetõttu on oluline, et igaüks, kes on teadlik ametniku ebaseaduslikust tegevusest, sellest teavitaks. Täname ka Tallinna linna mõistva suhtumise ja hea koostöö eest avalikel menetlustoimingutel," lisas Sepp.