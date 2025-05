Käes on kevadise vitamiinipommi kaurulaugu tippaeg

Ülipopulaarne karulauk on looduskaitse all, sest inimesed korjavad seda liialt palju.

Karulauk ehk metsik küüslauk tärkas kohe peale lume sulamist ja näiteks Soomaa metsade all võib näha võimsaid karulauguvälju.

"Vahepeal oli hästi soe, siis kogu loodus ärkas kiiresti ja nüüd on nagu natuke jahedam ja karulauk on ka sellises tippvormis nii öelda. Hästi mahlakas ja suur praegu just tuli äsja vihma ka ja õiepungad tulevad ülespoole järjest, kui nüüd natukene soojemaks läheb, siis kohe on täiemahuline õide puhkemine," sõnas Sooma loodusgiid Edu Kuill.

Kuilli sõnul on karulauk olnud alati metsarahva toidulaual, söödud on nii lehti, õisi kui ka juurikaid. Kuigi praegu on vitamiinirohkest karulugust popp teha pestot, on Kuilli enda lemmik hoopis karulaugusalat hapukoorega. Kuilli sõnul pole keeruline teha vahet ka pealtnäha sarnastel karulaugul ja piibelehel.

"Üldiselt on asi väga lihtne, et kui inimene võtab selle lehe ja ta ei peagi teda hammustama, nuusutab, siis natuke muljub näppude vahel, siis kui on küüslaugu lõhna, sibula lõhna, kuidas keegi nagu tõlgendab, siis on selge, et see on karulauk. Kui värvist vaadata, siis ta on palju helerohelisem, piklikuma kujuga, piibeleht on tumedam, ümarama, ovaalsema kujuga," ütles Kuill.

Kuilli sõnul ei kanna karulauk asjata just sellist nime.

"Karu ju alustab oma elutegevust, kui ta talveuinakust ärkab, ikka ta tahab midagi taimset süüa, et oma kõht tööle panna. Raba peale jõhvikaid ja kui on karulaugu liblukesed juba üles tulnud, siis see on kindlasti ka karule kui segatoitlasele kindlasti üks esimesi kevadisi toite," selgitas loodusgiid.

Karulauk on looduskaitse all ja seda sellepärast, et teda tahetakse palju korjata.

Keskkonnaameti loodushoiu tööde büroo juht Eike Tammekänd rõhutas, et karulauku võib korjata ainult enda tarbeks.

"Loodusest korjamisel tuleb silmas pidada seda, et korjatakse kindlasti ainult enda tarbeks, seda ei tohi müüa ja tuleb korjata mõistlikus koguses ehk kasvukohast ei tohi kõiki ära korjata. Ühelt taimelt ei tohi kõiki lehti ära korjata, ei tohi ka tallata, ei tohi teda kuidagi suuremas hulgas seal hävitada," ütles Tammekänd.

Keskkonnaamet ei soovita taime ka endale aeda kasvamiseks metsast välja kaevata, vaid panna kasvama seemnest.