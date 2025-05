Meedia teatel tulistas Ukraina meredroonilt alla Vene hävitaja

Oluline Ukrainas käivas sõjas laupäeval, 3. mail kell 13.00:

- Allikad: Ukraina tulistas meredroonilt alla Vene hävitaja;

- Ukraina ründas Venemaa Krasnodari krai rannikut;

- Venemaa kuulutas Ukraina droonirünnaku järel Novorossiiskis välja eriolukorra;

- Meedia: USA valmistas ette uue sanktsioonipaketi Venemaa vastu;

- Zelenski: Ukraina üksused jätkavad tegutsemist Kurski ja Belgorodi oblastis;

- USA kiitis heaks Ukrainale F-16 varustuse ja väljaõppe müügi leppe;

- Venemaa droonirünnakutes Harkivile sai kannatada 43 inimest;

- Briti valitsus: Ukraina sõdurid osalevad võidupäeva paraadil Londonis;

- WP: USA-Ukraina maavaradeleping pani Moskva muretsema;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1170 sõdurit.

Allikad: Ukraina tulistas meredroonilt alla Vene hävitaja

Raketilaskeseadeldisega varustatud Ukraina meredroon tulistas reede õhtul Venemaa Novorossiiski sadamast läänes alla Vene hävitaja Su-30, teatavad sõjasündmusi kajastavad sotsiaalmeediakontod.

Vene Musta mere laevastiku merelennuväe hävitaja Su-30 tulistati Novorossiiskist umbes 50 kilomeetrit läänes alla õhk-õhk tüüpi raketiga R-73. See oleks teadaolevalt esimene juhtum ajaloos, kui sõjalennuk on alla lastud meredrooni abil, märkis sõjakommentaator varjunime alla Special Kherson Cat sotsiaalmeediakanalis X.

‼️As per Russian sources, yesterday evening, a Ukrainian unmanned surface vessel armed with an R-73 air-to-air missile shot down a Russian Su-30 naval fighter roughly 50 km west of Novorossiysk—marking the first time in history that a military aircraft has been downed by an… pic.twitter.com/ls0wVqnG93 — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) May 3, 2025

Sama autor jagas Vene allikate kaarti, mille kohaselt oli sõjalennuk startinud okupeeritud Krimmi poolsaarelt Saki lennuväebaasist, et asuda võitlusse Ukraina saadetud meredroonidega.

Vene lennuki ekipaaž suutis katapulteeruda ja nad päästeti merest elusana.

Su-30 (vene keeles Су-30; NATO koodnimetus Flanker-C/G/H) on kahemootoriline ja kahekohaline mitmeotstarbeline iga ilma hävituslennuk, mis töötati välja Nõukogude Liidus 1980ndate lõpus Suhhoi konstruktsioobüroos.

Vene võimud teatasid laupäeval, et öösel oli Krasnodari kraid, kus paikneb ka Novorossiisk, tabanud Ukraina õhu- ja meredroonide rünnak.

Ukraina ründas Venemaa Krasnodari krai rannikut

Ukraina korraldas öösel vastu laupäeva rünnaku Venemaa Musta mere äärse Krasnodari krai rannikulinnadele.

Vene sotsiaalmeedias levisid teated droonide ja mehitamata veesõidukite rünnakutest mitmel pool Krasnodari krais. Eelkõige oli rünnaku all Novorossiiski linn, kus asub Venemaa mereväebaas.

Lisaks sellele sattusid rünnaku alla Anapa ja Taman, teatas Krasnodari krai operatiivstaap.

Selle andmetel kukkus droonitükid alla kahes kohas Tamani linnas. Märgitakse, et ühe drooni allakukkumise tagajärjel puhkes tulekahju Suhhoje järve piirkonnas. Kumbki juhtum inimohvreid ei põhjustanud.

Novorossiiski linnapea Andrei Kravtšenko teatas Mustal merel droonide ja mehitamata paatide rünnaku tõrjumisest. Vene propagandaallikas Kommersant-Kuban kirjutas, et pärast öist rünnakut peatatid linna ühistransport.

Seejärel teatas Krasnodari krai kuberner Veniamin Kondratjev, et Novorossiiskis on väidetavalt kahjustatud kolm maja ja neli inimest on vigastada saanud. Lisaks teatas ta teraviljaterminali kolme mahuti kahjustustest.

Operatiivstaap teatas ka, et Anapa linnas Jurovka külas kahjustasid droonijäänused väidetavalt kolme eramut. Venemaa piirkonna võimude teatel ohvreid pole.

Kohalik avalikkus levitab videoid, mis näitavad mehitamata õhusõiduki (UAV) ülelendu, kuuldavaid plahvatusi ja näha tulekahjusid, väidetavalt pärast rünnakut.

Vene kaitseministeerium teatas laupäeval, et öösel tõrjuti ja hävitati 170 drooni: 96 ajutiselt okupeeritud Krimmi kohal, 47 Krasnodari krai kohal, üheksa Rostovi oblasti kohal, kaheksa Brjanski ja Kurski oblasti kohal ning kaks Belgorodi oblasti kohal. Lisaks teatas Vene armee 11 raketi Storm Shadow ja Neptun ning 14 meredrooni väidetavast hävitamisest Mustal merel.

Venemaa kuulutas Ukraina droonirünnaku järel Novorossiiskis välja eriolukorra

Venemaa Musta mere äärse sadamalinna Novorossiiski linnapea kuulutas laupäeval välja eriolukorra pärast seda, kui võimude teatel oli Ukraina öine droonirünnak kahjustanud teraviljaterminali ja mitut elamut, vigastades viit inimest.

Ukraina, mille õhuvägi teatas, et Venemaa ründas Ukrainat öösel 183 drooni ja kahe ballistilise raketiga, kohe kommentaare ei andnud.

Novorossiiski linnapea Andrei Kravtšenko postitas oma ametlikul sotsiaalmeediakontol video, milles on teda näha kolme kortermaja kahjustusi kontrollimas.

Videol oli näha kortermajade ees lebavad rususid, purustatud autot, katkiste klaasidega aknaid ja hoonete fassaadidelt rippuvaid rõdusid.

❗️ Les forces armées ukrainiennes frappent des immeubles résidentiels à Novorossiisk



▫️Gouverneur Kondratiev : trois immeubles résidentiels ont été endommagés par une attaque de drone, quatre personnes ont été blessées.



Novorossiisk déclare l'état d'urgence… pic.twitter.com/SxcVvjIthR — SPREX64 (@SPREX64) May 3, 2025

Kravtšenko ütles, et üks vigastatutest, naine, on haiglas tõsises olukorras. Kohalike võimude teatel said vigastada ka kaks last. Venemaa lõunaosa Krasnodari krai kuberner Veniamin Kondratjev ütles, et langevate droonide praht kahjustas Novorossiiskis asuva teraviljaterminali kolme laoruumi, mis põhjustas tulekahju.

Tema sõnul keegi vigastada ei saanud.

Kahjustatud teraviljaterminali omanik Delo Group teatas avalduses, et koristustööd on käimas ja tulekahju on kustutatud.

"DeloPortsi terminalid töötavad tavapäraselt vastavalt sise-eeskirjadele ja asjaomaste ametiasutuste ja asutuste juhistele," teatas ettevõte.

Meedia: USA valmistas ette uue sanktsioonipaketi Venemaa vastu

Uued piirangud puudutavad Venemaa pangandus- ja energiasektorit ning on suunatud surve suurendamisele Moskvale, et toetada Washingtoni rahualgatusi. Sihtmärkide seas on Vene energiahiid Gazprom ning suurfirmad, mis tegutsevad loodusressursside ja rahanduse valdkonnas, teatas Reuters reedel viitega kolmele Ameerika Ühendriikide ametnikule ja veel ühele teemast teadlikule allikale.

"Praegu pole selge, kas Trump paketi heaks kiidab. Üks administratsiooni esindaja rõhutas, et otsus on ainuisikuliselt presidendi teha. USA riiklikust julgeolekunõukogust kinnitati, et Venemaa vastu kooskõlastatakse rohkem karistusaktsioone," edastas Reuters.

Nagu märkis USA välisministeeriumi endine eriesindaja Ukraina küsimustes Kurt Volker, eirab Vene režiimi juht Vladimir Putin jätkuvalt üleskutseid relvarahule, mistõttu on Washington sunnitud rakendama uusi survemeetmeid.

Zelenski: Ukraina üksused jätkavad tegutsemist Kurski ja Belgorodi oblastis

Ukraina üksused jätkavad tegutsemist Venemaa Kurski ja Belgorodi oblastis, ütles reedel Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

"Ülemjuhataja (Oleksandr Sõrskõi) kandis täna mitu korda ette. Eriline tähelepanu - olukord Donetski oblastis, muu hulgas Pokrovski suunal, mõnel teisel suunal. Jätkame tegutsemist (Venemaa) Kurski ja Belgorodi oblasti territooriumil," ütles Zelenski reede õhtul traditsioonilises videopöördumises.

Ta märkis, et Venemaa keeldub jätkuvalt täielikust ja püsivast relvarahust ning et juba kõik Kiievi partnerid on väsinud Moskva sellistest manipuleerimistest.

"Me kaitseme meie positsioone, me tegutseme vastavalt - nii nagu rindel, nii ka meie tegevustes Venemaa territooriumil. Sõda peab olema tunda seal, kust see tuli," rõhutas Zelenski.

USA kiitis heaks Ukrainale F-16 varustuse ja väljaõppe müügi leppe

USA administratsioon kiitis reedel heaks kokkuleppe Ukrainaga selle kasutuses olevate hävituslennukite F-16 pilootidele väljaõppe andmiseks ning lennukitele varustuse ja hoolduse pakkumiseks.

Heakskiidu saanud kokkuleppe koguväärtus on 310,5 miljonit dollarit, ja selle eest saab Ukraina osta varustust ja teenuseid lennukite hooldamiseks.

"Kavandatav müük parandab Ukraina võimet tulla toime praeguste ja tulevate ohtudega, tagades pilootide tõhusa väljaõppe ja suurendades koostegutsemise võimet Ameerika Ühendriikidega," teatas USA välisministeerium avalduses.

Kokkulepe viiakse ellu pärast seda, kui USA presidendt Donald Trump on korduvalt kritiseerinud oma eelkäijat Joe Bidenit miljardite dollarite kulutamises Kiievi sõjalisele ja majanduslikule toetamisele.

Trumpi suhted Ukrainaga on kõigele vaatamata paranenud ning kolmapäeval allkirjastati Ukraina maavarade ühise kasutuselevõtu leping.

Ukraina sai esimesed USA-s valmistatud hävituslennukid F-16 Euroopa riikidelt 2024. aasta keskel pärast kaks aastat kestnud palumist.

Kiiev teatas eelmisel kuul, et üks F-16 piloot sai vaenutegevuses surma. Tegemist oli teise lennuki kaotamisega pärast nende tarnimist.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles märtsis, et U

Ukraina sõdurid tankil Leopard 2A4. Autor/allikas: SCANPIX / AFP / GENYA SAVILOV

kraina sai uue partii sõjalennukeid, kuid ei täpsustanud nende arvu.

Venemaa droonirünnakutes Harkivile sai kannatada 43 inimest

Venemaa reedel korraldatud droonirünnakutes Ukraina suuruselt teisele linnale Harkivile sai kannatada vähemalt 43 inimest, teatasid kohalikud ametnikud.

Rünnakud leidsid aset mõni tund pärast Venemaa rünnakuid Zaporižžjale, milles sai vigastada üle paarikümne inimese.

"Ühtekokku 43 kannatanut, kaheksa toimetati haiglasse," kirjutas Harkivi linnapea Ihor Terehhov oma Telegrami kanalis.

Ta märkis, et vigastatute seas on üks 11-aastane laps.

Harkivi oblasti kuberner Oleh Sõnehhubov teatas varem 35 kannatanust.

Ta edastas, et droonirünnakutes said kannatada üks eramu, kõrghoone, kauplus ja parkla.

Briti valitsus: Ukraina sõdurid osalevad võidupäeva paraadil Londonis

Ukraina sõdurid osalevad järgmisel nädalal Londonis paraadil, millega tähistatakse 80 aasta möödumist Teise maailmasõja lõpust Euroopas, teatas laupäeval Ühendkuningriigi valitsus.

Ukraina sõdurid ühinevad umbes tuhande Briti kuningliku mereväe, merejalaväe, maaväe ja õhujõudude liikmega, sümboliseerides üleilmset toetust nende jätkuvale võitlusele vabaduse eest Venemaa provotseerimata, ebaseadusliku sissetungi vastu, ütles Briti kaitseministeerium.

Esmaspäeval korraldataval paraadil osalevad Ukraina sõjaväelased, kes on saamas väljaõpet Briti programmis Operation Interflex.

"80 aastat pärast võidupäeva tunnustame meie sõjaveterane, meie suurimat põlvkonda. Me tagame, et nende vaimsus elab edasi, mitte ainult meie relvajõududes, vaid ka meie väärtustes ja meie pühendumuses saada tugevamaks ühtsuse kaudu," ütles Briti kaitseminister John Healey.

"Keset esimest täiemahulist sõda Euroopas pärast Teist maailmasõda on kohane, et esmaspäevasel üritusel on esindatud Ukraina relvajõud, kes võitlevad praegu vabaduse rindel."

Võidupäev on 8. mail, kuid Suurbritannias algavad pidu- ja mälestusüritused esmaspäeval.

Paraad algab Parlamendi väljakul, kui Big Ben lööb keskpäevatundi, ning lõpeb Red Arrowsi vigurlennumeeskonna ülelennuga 23 praeguse ja ajaloolise sõjalennukiga.

Suurbritannia ja partnerriigid on alates 2022. aasta veebruarist, mil Venemaa alustas täiemahulist sõda Ukraina vastu, andnud sõjalise väljaõppe rohkem kui 54 000 ukrainlasele.

Väljaõppemissiooni on pikendatud vähemalt selle aasta lõpuni.

"Ukraina sõjaväelaste osalemine võidupäeva paraadil Londonis sümboliseerib meie tugevust, vaprust ja vastupidavust," ütles paraadil osaleva Ukraina kontingendi ohvitser.

Paraadil osalevad ka Austraalia, Kanada ja Uus-Meremaa sõjaväelased.

WP: USA-Ukraina maavaradeleping pani Moskva muretsema

Moskvas kasvab mure, et Venemaa võib kaotada oma eelise läbirääkimistel USA-ga Ukraina sõja üle pärast seda, kui Kiiev ja Washington allkirjastasid majanduspartnerluse lepingu, mis annab Ameerika Ühendriikidele esmaõiguse Ukraina maavaradele, kirjutas väljaanne The Washington Post (WP).

Avalikult kritiseerisid Venemaa kõrged ametiisikud lepingut. Vene parlamendi ülemkoja liige Aleksei Puškov ütles, et see kujutab endast veel üht sammu Ukraina koloniseerimise suunas. Parlamendi alamkoja väliskomisjoni aseesimees Aleksei Tšepa kordas teda, öeldes, et leping on veelgi suurendanud Ukraina sõltuvust USA-st. "Leping on sisuliselt muutnud Ukraina mineraalide kolooniaks," ütles ta Vene ajakirjanikele.

Kuid kulisside taga kasvab Venemaa eliidi seas närvilisus, et leping võib kujutada endast uut liitu USA ja Ukraina vahel, mis võiks sulgeda Venemaale võimaluse kindlustada rahuleping endale soodsatel tingimustel, märkis The Washington Post reede õhtul avaldatud artiklis.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1170 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 955 470 (võrdlus eelmise päevaga +1170);

- tankid 10 745 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 22 369 (+0);

- suurtükisüsteemid 27 234 (+48);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1375 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1153 (+1);

- lennukid 370 (+0);

- kopterid 335 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 34 665 (+126);

- tiibraketid 3197 (+1);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 47 003 (+121);

- eritehnika 3870 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.