Austraalia valitsuspartei võitis valimised

Kui 40 protsenti häältest oli loetud, juhtis Tööpartei 70 kohaga. Parlamendienamuseks on vaja 76 kohta.

Parempoolne liberaalide ja rahvuslaste koalitsioon on saanud kokku 32 kohta, teatas valimiskomisjon 25 ringkonna häälte põhjal.

"Tööpartei moodustab järgmises parlamendis valitsuse," ütles ABC valimisanalüütik Antony Green tulemust prognoosides, kui loetud oli ligi 40 protsenti häältest. "See võib olla Tööpartei suur võit. Aga kindlasti on see võit."

Miljonid austraallased valisid Albanese ja tema konservatiivist võistleja, Liberaalse Partei esimehe Peter Duttoni vahel.

Dutton tunnists laupäeval kaotust parlamendivalimistel ja õnnitles peaminister Anthony Albaneset.

"Ma helistasin enne peaministrile, et teda edu puhul õnnitleda," ütles Dutton. "Me ei teinud seda kampaaniat piisavalt hästi, nii palju on täna õhtul selge, võtan selle eest täieliku vastutuse."

Dutton kaotas laupäeval valimistel ka parlamendikoha, ütles ABC osaliste tulemuste põhjal tehtud projektsioonis.

Duttoni koha napsas vasaktsentristliku Tööpartei kandidaat, teatas ABC, ja sellega purunesid konservatiivide peaministrilootused.

Tööparteil on senises 151-kohalises esindajatekojas 78 kohta. Järgmisse parlamenti valiti 150 rahvaesindajat.

Duttoni konservatiivsel koalitsioonil on 53 saadikukohta ning 19 seadusandjat pole seotud kummagi jõuga.