Päikeseenergia buum on suursaartel tekitanud probleeme võrguga liitumisel

Saarlased toodavad juba praegu tarbitavast elektrist ligi pool kohapeal. Samas on päikeseenergia buum viinud selleni, et paljudes kohtades enam uusi mikrotootjaid juurde ei mahu. Eriti keeruline on olukord Hiiumaal. Ka neil, kes liituda saavad, tuleb põhjalikult kaaluda, kas investeering ikka soovitud tulu toob.

Elektrilevi suuremahulised investeeringud Saaremaale ja Hiiumaale annavad saarte elektrivõrgule lähiaastatel juurde lisavõimsust, et võrku saaks lisada päikeseparke.

"Pudelikael elektri tootmisel on suvi. Kui ühes piirkonnas on palju elektritootjaid, siis meie võrgus pinge tõuseb liiga kõrgele. Kui liin töötab 35-kilovoldisel pingel, lubatud on pluss 10 protsenti, siis enne investeeringut oli see pluss 10 juba ületatud. Kui me vaatame 2024. aastat, siis Saaremaal tarbiti natuke üle 150 gigavatt-tunni , samas toodeti siin umbes 60 gigavatt-tundi, ehk üle 40 protsendi elektrist toodeti kohapeal," lausus Elektrilevi juht Mihkel Härm.

"Meie pakkumisi väljastame, see kohustus meil on, aga enne kui ei ole suured investeeringud üle Saaremaa tehtud, siis kahjuks ei saa igal pool mõistliku hinnaga liituda," lisas ta.

Hiiumaal on aga päikeseparkide võrku ühendamisega nullseis juba kolmas aasta, kus elektrivõrku ei saa mõistliku hinnaga ühendada ühtegi päikeseparki.

Samas peaks Elektrilevi poolt sel suvel Saaremaa-Hiiumaa vahele paigaldatav uus merekaabel andma ka hiidlaste taas elektritootmise võimekuse

"See probleem peaks lahenema selle aasta lõpuks, kui uus merekaabel Saaremaa-Hiiumaa vahel valmis saab. Uus merekaabel annab Hiiumaale juurde nii tarbimise kui ka tootmise võimekuse," ütles Härm.

"Meil Elektrileviga on suhtlust olnud, et lõpuks olukord ei oleks selline, et näiteks paar suuremat päikeseparki tulevad ja katavad kogu tekkiva võimekuse ära, vaid sooviks ikka, et kodumajapidamised ja väiketootjad saaksid ka võimaluse või pigem oleksid eelisjärjekorras," lausus Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja.

Kindlasti on praeguseks päikeseparkide rajamise suur buum läbi. 2019. aasta 2000 päikeseenergia tootjast on jõutud 2024. aasta lõpuks juba Eestis enam kui 13 000 tootjani. Samas lisandub praegustele Saaremaa 500 mikrotootjale peagi üle 30 uue mikrotootja. Ja seda olukorras, kus võrku ühendatud päikesepark võib päevasel ajal hoopis miinust toota. See omakorda pikendab investeeringu tasuvusaega.

"Teenimine, ma arvan, ei ole väikeste parkide puhul praegu enam eriti võimalik. Pigem ikka oma tarbimine ja käitumine üle vaadata. Me oleme oma tutvusringkonnas arutanud, et kui sa oma tarbimist ja kõike seda natuke sätid ja kogu tark juhtimine sinna juurde, siis reaalsus on ikkagi 10 aasta piiridesse (tasuvusaeg) saada," lausus päikesepargihuviline Jalmar.