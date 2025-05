Pühapäev tuleb pilvine ja sajune

Kui öö vastu pühapäeva tuleb valdavalt sajuta, siis hommikul pilvisus tiheneb, tekib udu ning hooti sajab ka vihma. Päeval liigub nõrgenev osatsüklon üle Baltimaade itta. Taevas on pilvine ning rabistab vihma.

Öö vastu pühapäeva on selge, kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Pärast keskööd pilvisus tiheneb, paiguti sajab hoovihma ja tekib udu. Öö hakul puhub tuul läänekaarest kiirusega 2 kuni 8, põhjarannikul iiliti 12 meetrit sekundis. Pärast keskööd tuul nõrgeneb ning puhub muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 0 kuni +5, rannikul kuni +7 kraadi.

Pühapäeva hommikul on pilvisus muutlik ning kohati sajab hoovihma. Lääne-Eestis on paiguti ka udu. Tuul puhub muutliku suunaga 1 kuni 7 meetrit sekundis ning õhusooja on 4 kuni 8 kraadi.

Päev tuleb pilves selgimistega, sajab vihma ning alles õhtul loode poolt alates sajuvõimalus väheneb. Tuul puhub põhjakaarest 5 kuni 12, rannikul iiliti 17 meetrit sekundis. Sooja on oodata 6 kuni 12, Lõuna-Eestis kuni 14 kraadi.

Esmaspäeval on taevas muutlik ning paiguti sajab hoovihma.

Teisipäevast pilvisus tiheneb ning sel päeval tuleb vihma juba laialdasemalt.

Kolmapäeval ja neljapäeval on hoovihmade sekka ka lörtsi oodata. Temperatuuri maksimumid jäävad järgnevail päevil 10 kraadi piiresse.