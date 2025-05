Rumeenia valijad hääletavad uutel presidendivalimistel

Eelmistel valimistel enim hääli saanud parempopulist Calin Georgescu ei saa neil valimistel kandideerida. Rumeenias süüdistatakse Venemaad selles, et see toetas Georgescut massilise sotsiaalmeediakampaaniaga.

Rumeenias on tuhanded inimesed avaldanud meelt põhiseaduskohtu otsuse vastu. Uueks soosikuks on Georgescu asemel tõusnud parempoolseid ja parempopuliste ühendava erakonna AUR 38-aastane liider George Simion, kes on lubanud "seada Rumeenia esikohale".

Simion on teinud kampaaniat peamiselt internetis, osalt püüdes meelitada Rumeenia mõjukaid välismaiseid valijaid.

Simion kirjeldab end "mõõdukamana" kui Georgescu, kuid jagab tema vastumeelsust selle suhtes, mida ta nimetab "Brüsseli mittevalitud bürokraatideks".

Ta süüdistab neid Rumeenia valimistesse sekkumises ja on lubanud taastada oma riigi "väärikuse" Euroopa Liidus.

Simion on sageli tauninud Venemaad, kuid on samas vastu sõjalise abi saatmisele Ukrainale ja soovib, et Rumeenia vähendaks toetust Ukraina pagulastele.

Ta on Donald Trumpi veendunud fänn ja kannab sageli USA presidendi loosungiga "Make America Great Again" nokatsit. Simion on öelnud, et loodab saada Rumeenia "MAGA presidendiks".

Kaks enim hääli saanud kandidaati pääsevad edasi valimiste teise vooru, mis toimub 18. mail. Võiduks otse esimeses voorus on vaja koguda üle 50 protsendi häältest.

Euroopa-meelne Bukaresti linnapea Nicusor Dan on teinud kampaaniat lubadusega tuua Rumeeniasse "muutusi" ja "ausust".

Sõltumatuna kandideeriv 55-aastane matemaatik, kes valiti 2024. aastal teist korda meeriks, on hukka mõistnud "korrumpeerunud" ja "ülbe" poliitilise eliidi, mis on olnud võimul alates kommunismi lõpust peaaegu neli aastakümmet tagasi.

Dan on öelnud, et NATO on riigi "parim kilp", avaldanud toetust Ukrainale võitluses "ebasõbraliku" Venemaa vastu ja lubanud tugevdada Rumeenia "strateegilisi sidemeid USA-ga".

Reformist ja endine aktivist, kes on tuntud oma kaalutletud sõnavaiku poolest, on lubanud, et ei anna "populistlikke lubadusi", mida kunagi ei täideta.

Kokku on kandidaate 11.

Rumeenia valimised on pärast põhiseaduskohtu otsust pälvinud erakordset rahvusvahelist tähelepanu. Muu hulgas on USA asepresident JD Vance kritiseerinud otsust kui ebademokraatlikku.